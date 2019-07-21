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На Волині раніше засуджена жінка обікрала пенсіонерку

На Волині раніше засуджена жінка обікрала пенсіонерку
Жителька села Антонівка з Рівненщини скоїла крадіжку в селі Уховецьк Ковельського району.

Жінка зайшла у відчинену хату місцевої мешканки, якої не було вдома, і поцупила з-під подушки 14 тисяч гривень. 74-річна потерпіла звернулася до поліції, повідомляє Ковель медіа.

За фактом крадіжки відкрили кримінальну справу. Поліцейські встановили злодійку, яка була вже неодноразово судима, а її остання судимість – не погашена.

У судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину і просила не карати її суворо.

Ковельський міськрайонний суд призначив жінці 4 роки 4 місяці позбавлення волі, враховуючи попереднє невідбуте покарання.

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Теги: суд, вирок, крадіжка, Ковель, пенсіонерка
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