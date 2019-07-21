На Волині раніше засуджена жінка обікрала пенсіонерку





Жінка зайшла у відчинену хату місцевої мешканки, якої не було вдома, і поцупила з-під подушки 14 тисяч гривень. 74-річна потерпіла звернулася до поліції, повідомляє



За фактом крадіжки відкрили кримінальну справу. Поліцейські встановили злодійку, яка була вже неодноразово судима, а її остання судимість – не погашена.



У судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину і просила не карати її суворо.



Ковельський міськрайонний суд призначив жінці 4 роки 4 місяці позбавлення волі, враховуючи попереднє невідбуте покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Антонівка з Рівненщини скоїла крадіжку в селі Уховецьк Ковельського району.Жінка зайшла у відчинену хату місцевої мешканки, якої не було вдома, і поцупила з-під подушки 14 тисяч гривень. 74-річна потерпіла звернулася до поліції, повідомляє Ковель медіа За фактом крадіжки відкрили кримінальну справу. Поліцейські встановили злодійку, яка була вже неодноразово судима, а її остання судимість – не погашена.У судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину і просила не карати її суворо.Ковельський міськрайонний суд призначив жінці 4 роки 4 місяці позбавлення волі, враховуючи попереднє невідбуте покарання.

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