На Волині раніше засуджена жінка обікрала пенсіонерку
Сьогодні, 01:23
Жителька села Антонівка з Рівненщини скоїла крадіжку в селі Уховецьк Ковельського району.
Жінка зайшла у відчинену хату місцевої мешканки, якої не було вдома, і поцупила з-під подушки 14 тисяч гривень. 74-річна потерпіла звернулася до поліції, повідомляє Ковель медіа.
За фактом крадіжки відкрили кримінальну справу. Поліцейські встановили злодійку, яка була вже неодноразово судима, а її остання судимість – не погашена.
У судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину і просила не карати її суворо.
Ковельський міськрайонний суд призначив жінці 4 роки 4 місяці позбавлення волі, враховуючи попереднє невідбуте покарання.
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Жінка зайшла у відчинену хату місцевої мешканки, якої не було вдома, і поцупила з-під подушки 14 тисяч гривень. 74-річна потерпіла звернулася до поліції, повідомляє Ковель медіа.
За фактом крадіжки відкрили кримінальну справу. Поліцейські встановили злодійку, яка була вже неодноразово судима, а її остання судимість – не погашена.
У судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину і просила не карати її суворо.
Ковельський міськрайонний суд призначив жінці 4 роки 4 місяці позбавлення волі, враховуючи попереднє невідбуте покарання.
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