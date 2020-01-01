Ілон Маск назвав українського конструктора Корольова одним з найкращих
Сьогодні, 02:49
Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова, якого вважає одним з найкращих фахівців у цій галузі.
Про це він написав у Twitter, повідомляє Укрінформ.
"Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих", - написав Маск.
Онук конструктора Андрій підтвердив російським ЗМІ факт розмови й розповів, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена у Москву. Маск же, своєю чергою, запросив їх оглянути заводи SpaceX та побувати на одному з наступних запусків, щойно поновлять авіасполучення.
"Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу", – розповів онук конструктора.
Видатний український радянський учений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) у Житомирі. Його вважають основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом запустили першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснили перший політ людини в космос та вихід людини в космос.
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Про це він написав у Twitter, повідомляє Укрінформ.
"Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих", - написав Маск.
Онук конструктора Андрій підтвердив російським ЗМІ факт розмови й розповів, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена у Москву. Маск же, своєю чергою, запросив їх оглянути заводи SpaceX та побувати на одному з наступних запусків, щойно поновлять авіасполучення.
"Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу", – розповів онук конструктора.
Видатний український радянський учений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) у Житомирі. Його вважають основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом запустили першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснили перший політ людини в космос та вихід людини в космос.
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