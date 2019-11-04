Під Миколаєвом вантажівка на смерть збила прокурора

Андрій Крупка.



Про це інформує



Аварія сталася близько 9:20 на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь – Новоазовськ" поблизу Миколаєва.



"За попередніми даними, працівник прокуратури зупинився на узбіччі змінити шину свого автомобіля. В цей час на нього здійснив наїзд вантажний автомобіль, після чого, не зупиняючись, зник з місця події".



Внаслідок ДТП прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні Миколаївської центральної районної лікарні.



Під час проведення поліцейської операції "Перехват" водія вантажівки затримали.



Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України)".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 11 липня, поблизу Миколаєва внаслідок наїзду вантажівки загинув прокурор відділу прокуратури Миколаївської областіПро це інформує Офіс генпрокурора Аварія сталася близько 9:20 на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь – Новоазовськ" поблизу Миколаєва."За попередніми даними, працівник прокуратури зупинився на узбіччі змінити шину свого автомобіля. В цей час на нього здійснив наїзд вантажний автомобіль, після чого, не зупиняючись, зник з місця події".Внаслідок ДТП прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні Миколаївської центральної районної лікарні.Під час проведення поліцейської операції "Перехват" водія вантажівки затримали.Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України)".

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