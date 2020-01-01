Де на Волині не буде світла 13 липня. АДРЕСИ

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили на сайті ПАТ "Волиньоленерго".1. КТП-193 з 9:00 до 17:00. с. Орані.2. ТП-13 РП-0,4кВ з 10:00 до 13:00. Володимир – Волинський МВ УМВС України у Волинській області, відділ ДСО при УМВС України у Волинській області, музична школа, ВПУ, магазин «Анастасія» ФОП Грабович, магазин ФОП Ярема, КТП БТ «Роксолани», магазин ФОП Зінкевич, Свято – Успенський собор, м. Вол.-Вол., вул.: Садова, Соборна, Сокальська, Кн. Всеволода, Кн. Мстислава, Д.Галицького, 8, 9, 10, 14, Луцька, 14.3. КТП-384 Л-3 з 9:00 до 17:00. с. Хворостів, вул.: Сільська, Південна.1. ПЛ-0,4кВ від КТП-504 з 9:00 до 17:00. с.Смолява.1. КТП-71 з 10-00 до 17-00. с.Завидів вул. Підлісна.2. ПЛ-04кв Л-3 від ЩТП-318 з 9:30 до 16:30. с.Бортнів (частково).3. ПЛ 04кв Л-1, Л-2,Л-3 від КТП-127 з 10:00 до 17:00. с.Риковичі вул. Зелена, Л.Українки, Шевченка.1. ПЛ-10 кВ Л-59-04 від ЗТП-369 до ЗТП-278 та ПЛ-10 кВ Л-59-05 від ЛР-6 до ЗТП-278 з 09:00 до 17:00. с. Осівці: школа (стара), бібліотека, магазин, молитовний будинок ЄХБ, Українська Православна церква Параскеви, с. Залазько: медпункт, КТПО-371 (ВОЛИНЬГАЗ) катодний захист с. Раків Ліс: вул. Шевченка вул. Залісся, вул. Тиха, пров.Залісся (частково), пров. Молодіжний (частково),вул. Горохова, вул. Відродження (частково), с.Залазько (повністю).с.Осівці: вул. Молодіжна, вул. Центральна, вул. Тарасівка, вул. Миру, вул. Лесі Українки, вул. Шевченка, вул. Денисівка,вул. Набережна, вул. Дачна, вул. 65-річчя Перемоги, район «Филониха», c. Грудки: вул. Любешівська, вул. Шевченка, м. Камінь-Каширський: вул. Межова, вул. Романа Шухевича, вул. Олімпійська, вул. В’ячеслава Чорновола (частково), вул. Степана Бандери (частково), масив «Журавлина», масив «Грушка».2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ЩТП-353 з 09:30 до 17:00. с. Добре, вул. Тиха, вул. Царука, пров. Царука (частково).3. ПЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-67 з 09:00 до 17:00. с. Волиця, вул. 17-го Вересня.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-50 з 09:00 до 17:00. ФОП Чайка П. В. – ковбасний цех, ветлікарня, м.Ківерці, вул. Київська,буд. 87, 88, 89, вул. Б. Хмельницького, вул. Залізнична, буд. 2, 3, 5, 70, вул. Вишневецького, буд. 1-18, вул. Лермонтова, вул. Київська, буд. 90-93.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-311 з 09:00 до 17:00. ФОП Данилевська С. Ю. - магазин, ФОП Дуб В.П. - торговий кіоск, ФОП Ліщук П.Д. - торговий кіоск, ФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск с.Карпилівка, вул. Незалежності.1. ПЛ-0,4кВ ЗТП-473 з 9:00 до 17:00. ТзОВ "В.О.В. Євроцентр"ТзОВ "АТП 10706", ТзОВ "Ковельське АТП", ТзОВ "Негабарит" м.Ковель, вул. Володимирська.2. ПЛ-0,4кВ КТП-333 з 9:00 до 17:00. Насіннево – племінне ТзОВ "Турія", ФОП Реган В.Й., Мале приват.під-во "Надія", Зеленська сільська Рада, с.Зелена.3. ПЛ-0,4кВ КТП-120 з 9:00 до 17:00. Ковельське МТМО, Голобське споживче, Товариство, Голобська селищна рада, Громада Свято-РіздваПресвятої Богородиці, УПЦ с. Нужель.4. ПЛ-0,4кВ ЗТП-553 з 9:00 до 17:00. Населення, с.Поворськ.1. КТП №180 Л-3 з 9:00 до 17:00. БК с. Привітне вул. 1-го Травня.2. КТП №53 з 9:00 до 17:00. с. Холопичі вул. центральна, Поліщука, Тиха.1. КТП-588 з 09:00 до 17:00. ФОП Кучма Олександр Ярославович, с. Струмівка (Липини) вул. Рівненська, 1-9.2. КТП-560 з 09:00 до 17:00. смт. Рокині вул. Мічуріна, Польова, Тулайдана, Б.Хмельницького.3. КТП-250 з 09:00 до 17:00. Полонківське СТ (Магазин №2 – с. Лаврів) с. Лаврів вул. Бригадна, Львівська, 1-10, Відродження.1. КТП-317 з 8:00 до 17:00. Магазин школа с.рада д. садок, бібліотека мед. пункт с. Масловець.2. ПЛ 91-03 з 10:00 до 17:00. Дочірнє п-во рибгосп "Шацьк", ВАТ "Волиньрибгосп", Ур. Ладанка.1. ТП-92 Т-1, Т-2 з 09:00 до 17:00. ЦТП №1, Аптека Рута, АТС, Нововолинськ, Мікрорайон 15-й, Буд. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.2. ТП-27 з 09:00 до 17:00. Міська лікарня пр-т Перемоги 7, терапевтичний корпус, відділення профілактики, рентгенологічне відділення, М.Нововолинськ, Проспект Перемоги 7.3. ТП-36 Л-1 з 09:00 до 17:00. М. Нововолинськ, Вул. Некрасова 38-42, 17-31; Довженка 13, 15; І.Франка 40-50.1. КТП-333 з 10:00 до 16:00. с. Жиричі(розвантажувальна).1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 з 9:00 до 17:00. с. Рудка-Козинська церква, ППМ. с. Рудка-Козинська вул. Тиха, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00 до 17:00. с. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с.Навіз, вул. 1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-234 з 9:00 до 17:00. с. Бортяхівка клуб, ФАП., с. Бортяхівка вул. Комсомольська, Тиха, Шкільна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00 до 17:00. с. Топільне, майстерня, магазин., с. Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-223 з 9:00 до 17:00. с. Березолуки овочесховища.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-303 з 9:00 до 17:00. с. Олешковичі ФАП, молитовний дім., с. Олешковичі вул. 8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-291 з 9:00 до 17:00. с. Залісці школа, дитячий садок.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-206 з 9:00 до 17:00. с. Ворончин вул. Озерна, Шевченка.9. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 з 9:00 до 17:00. м. Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти, м.Рожище вул. 1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-427_Л-3 з 9:00 до 17:00. смт. Дубище СКЗ. смт. Дубище вул. Сонячна, Грушевського.11. ПЛ-10 кВ Л30-06 з 9:00 до 17:00. м. Рожище торгові павільйони, торгові кіоски, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні, споруди, виробнича база, м. Рожище вул. К. Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.12. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-503_Л-3. з 9:00 до 17:00. смт. Дубище вул. незалежності, 10-20.13. ПЛ-10 кВ Л30-02 з 9:00 до 17:00. с. Валер’янівка (повністю)с.Рудня (повністю), с. Олександрівка водозабір, м.Рожище, артскважина, майстерня, торговий павільйон, с. Валер’янівка (повністю), с. Рудня (повністю), м.Рожище вул. Г. Мазепи.14. ПЛ-10 кВ Л30-03 з 9:00 до 17:00. смт. Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку. с.Ольганівка (повністю), м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю), смт. Дубище вул. Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11, м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.15. ПЛ-10 кВ Л43-02 з 9:00 до 17:00. с. Берегове (повністю), с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ, с.Сокіл кар’єр, с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама, с.Берегове (повністю), с.Духче вул. Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.16. ПЛ-0,4 кВ КТП-281 з 9:00 до 17:00. с. Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск, с.Кобче вул. Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12.17. ПЛ-10 кВ Л18-12 з 9:00 до 17:00. с. Дмитрівка (повністю), м. Рожище виробнича база, с. Дмитрівка (повністю).18. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 з 9:00 до 17:00. с. Копачівка ФАП, с. Копачівка вул. Польова, Ювілейна, Молодіжна.19. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 з 9:00 до 17:00. с. Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ, млин. с.Ворончин вул. Л. Українки, Незалежності.1. ПЛ 10 кВ Л-27-06 з 10:00 до 17:0. ВАТ "Укрнафта", Старовижівське ВУЖКГ, Старовижівське ЛТУ-26 (професійний ліцей), Молитвений дім ХВЄ, ПП Геч Любов Василівна, ПП Хлопук, ПП Максимець Мирослава Миколаївна, Храм УПЦ МП, ПП Таксюк ВП, ПП Болотюк Н.М., ПП Любохинець Л.В. ПАТ "Волиньгаз", ПП Шлапай ЛМ, Сільрада смт. Стара Вижівка Агрофірма "Правда"-с. Поліська Пожежна частина-с. ПоліськеФАП -с. Поліське, Дитсадок -с. Поліське, ФАП вул. Підрічна, -с. Черемшанка, Смт Стара Вижівка, вул. Польова, Володимирська, Забілицькавул. Колгоспна, Підлісна, вул. Пісочна, Козацька, Федорова, вул. Кринична, Спортивна, Обїздна, вул. Підрічна, Радянська, Шевченка, Лугова с. Черемшанка, Поліське- вул. Незалежності, вул. Вегерича, вул. Чапаєва, вул. Соболєва.1. ПЛ-0,4 кВ, КТП-189 Л-1,2 з 10:00 до 16:30. СВК «Дружба» - бригада с. Нири.2. ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-24 до ЛР-38,КР-313, КТП-58, КТП-57, КТП-59, КТП-225, КТП-233, КТП-62 з 10:00 до 16:30. СКЗ, ФАП,КП «Клюськ – агро»- тр. бр., Клюська с/р- адмінприміщення, клуб, церква, ТРСТ- магазин, ФГ «Клюське»- млин, школа, АТС, садок, пошта, ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, ФГ «Західовоч» - овочесховище с.Клюськ, Тагачин.3. ПЛ-0,4 кВ, КТП-283 з 10:00 до 16:30. с. Перевісся