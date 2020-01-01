вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі п'ятеро військових отримали поранення

На Донбасі п'ятеро військових отримали поранення
У неділю, 12 липня на Донбасі п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Про це інформують у вечірньому зведенні пресцентру ООС.

"За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доставлили до лікувальних закладів та надали невідкладну допомогу медиків.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Загалом 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ООС, зведення, поранені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі п'ятеро військових отримали поранення
Сьогодні, 22:53
У Луцьку троє чоловіків виготовляли амфетамін в орендованому гаражі
Сьогодні, 22:21
Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів
Сьогодні, 21:45
«Щоб про нього пам'ятали»: мама загиблого на Сході волинянина передала нагороди сина в музей
Сьогодні, 21:14
У двадцятирічного юнака, який поборов рак, стався рецидив: хлопець благає про допомогу
Сьогодні, 20:47
Схожі новини
Внаслідок обстрілів в зоні ООС загинула жінка Внаслідок обстрілів в зоні ООС загинула жінка
04 липень, 11:56
На Донбасі сталося загострення: один український захисник загинув, ще четверо – поранені На Донбасі сталося загострення: один український захисник загинув, ще четверо – поранені
18 лютий, 11:28
Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО
07 липень, 23:38
Бойовики на Донбасі поранили чотирьох українських військових Бойовики на Донбасі поранили чотирьох українських військових
07 липень, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі п'ятеро військових отримали поранення
Сьогодні, 22:53
 0
У Луцьку троє чоловіків виготовляли амфетамін в орендованому гаражі
Сьогодні, 22:21
 0
Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів
Сьогодні, 21:45
 0
«Щоб про нього пам'ятали»: мама загиблого на Сході волинянина передала нагороди сина в музей
Сьогодні, 21:14
 0
У двадцятирічного юнака, який поборов рак, стався рецидив: хлопець благає про допомогу
Сьогодні, 20:47
 0
Медіа
відео
1/8