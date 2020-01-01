На Донбасі п'ятеро військових отримали поранення





Про це інформують у



"За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доставлили до лікувальних закладів та надали невідкладну допомогу медиків.



Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Загалом 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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