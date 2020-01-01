На Донбасі п'ятеро військових отримали поранення
Сьогодні, 22:53
У неділю, 12 липня на Донбасі п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.
Про це інформують у вечірньому зведенні пресцентру ООС.
"За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доставлили до лікувальних закладів та надали невідкладну допомогу медиків.
Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Загалом 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у вечірньому зведенні пресцентру ООС.
"За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доставлили до лікувальних закладів та надали невідкладну допомогу медиків.
Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Загалом 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі п'ятеро військових отримали поранення
Сьогодні, 22:53
Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів
Сьогодні, 21:45
«Щоб про нього пам'ятали»: мама загиблого на Сході волинянина передала нагороди сина в музей
Сьогодні, 21:14
У двадцятирічного юнака, який поборов рак, стався рецидив: хлопець благає про допомогу
Сьогодні, 20:47