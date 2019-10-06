вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток

У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
Капітальний ремонт будівлі 2/195 (гуртожиток) у Володимирі-Волинському, коштуватиме до 4,737 мільйона гривень.

Про це повідомляє «Волинь Online».

Виконавця ремонту визначать через відкриті торги. Замовником виступає квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського. Йдеться про ремонт будівлі гуртожитку на вулиці 9 Травня, 4, у Володимирі-Волинському.

Тендерні пропозиції приймають до 20 липня, розпочнуть аукціон 21 липня. Строк виконання робіт – до 1 березня 2021 року.

Очікувана вартість робіт становить 4,737 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військовий гуртожиток, ремонт, тендер, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
Сьогодні, 04:30
Волинська лікарня купила нове обладнання для тестування на коронавірус
Сьогодні, 03:16
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
Сьогодні, 02:13
Страшна автотроща під Києвом: на місці загинуло подружжя та їхня 8-річна донька, а в лікарні помер 10-річний хлопчик
Сьогодні, 01:13
У Рівному пройшов фестиваль прадавніх човнів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:25
Схожі новини
У Володимирі-Волинському копи разом з активістом проводили заміри ям. ВІДЕО У Володимирі-Волинському копи разом з активістом проводили заміри ям. ВІДЕО
06 жовтень, 2019, 07:35
Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів
12 липень, 21:45
На Волині капітально відремонтують один з дитсадків На Волині капітально відремонтують один з дитсадків
11 липень, 20:35
Один з гуртожитків луцького вишу хочуть відремонтувати Один з гуртожитків луцького вишу хочуть відремонтувати
30 червень, 07:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
Сьогодні, 04:30
 0
Волинська лікарня купила нове обладнання для тестування на коронавірус
Сьогодні, 03:16
 0
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
Сьогодні, 02:13
 0
Страшна автотроща під Києвом: на місці загинуло подружжя та їхня 8-річна донька, а в лікарні помер 10-річний хлопчик
Сьогодні, 01:13
 0
У Рівному пройшов фестиваль прадавніх човнів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:25
 0
Медіа
відео
1/8