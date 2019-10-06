У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
Сьогодні, 04:30
Капітальний ремонт будівлі 2/195 (гуртожиток) у Володимирі-Волинському, коштуватиме до 4,737 мільйона гривень.
Про це повідомляє «Волинь Online».
Виконавця ремонту визначать через відкриті торги. Замовником виступає квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського. Йдеться про ремонт будівлі гуртожитку на вулиці 9 Травня, 4, у Володимирі-Волинському.
Тендерні пропозиції приймають до 20 липня, розпочнуть аукціон 21 липня. Строк виконання робіт – до 1 березня 2021 року.
Очікувана вартість робіт становить 4,737 мільйона гривень.
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Про це повідомляє «Волинь Online».
Виконавця ремонту визначать через відкриті торги. Замовником виступає квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського. Йдеться про ремонт будівлі гуртожитку на вулиці 9 Травня, 4, у Володимирі-Волинському.
Тендерні пропозиції приймають до 20 липня, розпочнуть аукціон 21 липня. Строк виконання робіт – до 1 березня 2021 року.
Очікувана вартість робіт становить 4,737 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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