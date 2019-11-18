Луцькі прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста
Сьогодні, 15:40
Луцькі прикордонники завадили незаконному переміщенню через кордон майже 4 тисяч пачок цигарок. Оборудку контрабандистів правоохоронці зірвали в ході реалізації оперативної інформації.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Під ранок 12 липня прикордонники відділу «Рівне» та оперативники Луцького прикордонного загону зупинили поблизу кордону двох осіб, які несли в руках чотири пакунки. Помітивши прикордонників, одна особа кинула пакунки та вдалась до втечі, іншу правоохоронці затримали. Згодом, перевіряючи місцевість, охоронці кордону виявили саморобну дерев’яну кладку, за допомоги якої правопорушники долали контрольно-слідову смугу.
Тютюнові вироби у кількості 3 960 пачок доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі компетентним органам.
На особу прикордонники склали адміністративні документи за порушення законодавства з прикордонних питань.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Під ранок 12 липня прикордонники відділу «Рівне» та оперативники Луцького прикордонного загону зупинили поблизу кордону двох осіб, які несли в руках чотири пакунки. Помітивши прикордонників, одна особа кинула пакунки та вдалась до втечі, іншу правоохоронці затримали. Згодом, перевіряючи місцевість, охоронці кордону виявили саморобну дерев’яну кладку, за допомоги якої правопорушники долали контрольно-слідову смугу.
Тютюнові вироби у кількості 3 960 пачок доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі компетентним органам.
На особу прикордонники склали адміністративні документи за порушення законодавства з прикордонних питань.
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