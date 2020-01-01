Впала і травмувалась: оштрафували волинянку, яка п'яною їхала на мопеді





Вона їхала польовою дорогою у селі Юнівка Локачинського району керуючи мопедом «Дельта». Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише



Кермувальниця не вибрала безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки, в результаті чого перекинулась та отримала тілесні ушкодження, після її госпіталізували до лікарні.



Виявилося, що вона керувала мопедом перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, чим порушила правила дорожнього руху.



У судовому засіданні свою вину визнала.



Відтак, суд призначив їй покарання у виді 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачах в суді розглядали справу щодо жінки, яка перекинулася на мопеді.Вона їхала польовою дорогою у селі Юнівка Локачинського району керуючи мопедом «Дельта». Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Район.Локачі Кермувальниця не вибрала безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки, в результаті чого перекинулась та отримала тілесні ушкодження, після її госпіталізували до лікарні.Виявилося, що вона керувала мопедом перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, чим порушила правила дорожнього руху.У судовому засіданні свою вину визнала.Відтак, суд призначив їй покарання у виді 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

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