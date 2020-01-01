В Україні – 638 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 9
Сьогодні, 09:42
Упродовж останньої доби в Україні лабораторно підтвердили 638 випадків COVID-19.
Про це інформує Центр громадського здоров’я України на своїй сторінці у facebook.
А загалом в Україні – 54 771 випадок COVID-19, з них 27 154 одужали, 1412 померли.
Наразі госпіталізували 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт. Захворювання підтвердили у 3906 дітей та 7499 медиків, з них - 5088 медпрацівників одужали.
На Волині за останню добу зафіксували всього 9 нових випадків.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 2148 (1562 одужали);
Волинська обл. — 3080 (1681 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1146 (1045 одужали);
Донецька обл. — 765 (252 одужали);
Житомирська обл. — 1542 (1157 одужали);
Закарпатська обл. — 4055 (1301 одужали);
Запорізька обл. — 622 (521 одужали);
Івано-Франківська обл. — 3127 (1246 одужали);
м. Київ — 6350 (2124 одужали);
Київська обл. — 3090 (1925 одужали);
Кіровоградська обл. — 674 (587 одужали);
Луганська обл. — 95 (73 одужали);
Львівська обл. — 7254 (1142 одужали);
Миколаївська обл. — 487 (385 одужали);
Одеська обл. — 2258 (1030 одужали);
Полтавська обл. — 334 (299 одужали);
Рівненська обл. — 4740 (2905 одужали);
Сумська обл. — 341 (297 одужали);
Тернопільська обл. — 2276 (1431 одужали);
Харківська обл. — 2723 (1477 одужали);
Херсонська обл. — 204 (186 одужали);
Хмельницька обл. — 909 (770 одужали);
Черкаська обл. — 755 (602 одужали);
Чернівецька обл. — 5184 (2864 одужали);
Чернігівська обл. — 612 (292 одужали).
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Про це інформує Центр громадського здоров’я України на своїй сторінці у facebook.
А загалом в Україні – 54 771 випадок COVID-19, з них 27 154 одужали, 1412 померли.
Наразі госпіталізували 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт. Захворювання підтвердили у 3906 дітей та 7499 медиків, з них - 5088 медпрацівників одужали.
На Волині за останню добу зафіксували всього 9 нових випадків.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 2148 (1562 одужали);
Волинська обл. — 3080 (1681 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1146 (1045 одужали);
Донецька обл. — 765 (252 одужали);
Житомирська обл. — 1542 (1157 одужали);
Закарпатська обл. — 4055 (1301 одужали);
Запорізька обл. — 622 (521 одужали);
Івано-Франківська обл. — 3127 (1246 одужали);
м. Київ — 6350 (2124 одужали);
Київська обл. — 3090 (1925 одужали);
Кіровоградська обл. — 674 (587 одужали);
Луганська обл. — 95 (73 одужали);
Львівська обл. — 7254 (1142 одужали);
Миколаївська обл. — 487 (385 одужали);
Одеська обл. — 2258 (1030 одужали);
Полтавська обл. — 334 (299 одужали);
Рівненська обл. — 4740 (2905 одужали);
Сумська обл. — 341 (297 одужали);
Тернопільська обл. — 2276 (1431 одужали);
Харківська обл. — 2723 (1477 одужали);
Херсонська обл. — 204 (186 одужали);
Хмельницька обл. — 909 (770 одужали);
Черкаська обл. — 755 (602 одужали);
Чернівецька обл. — 5184 (2864 одужали);
Чернігівська обл. — 612 (292 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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