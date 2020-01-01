В Україні – 638 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 9





Про це інформує Центр громадського здоров’я України на своїй сторінці у facebook.



А загалом в Україні – 54 771 випадок COVID-19, з них 27 154 одужали, 1412 померли.



Наразі госпіталізували 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт. Захворювання підтвердили у 3906 дітей та 7499 медиків, з них - 5088 медпрацівників одужали.



На Волині за останню добу зафіксували всього 9 нових випадків.



Загалом випадки підтвердили:



Вінницька обл. — 2148 (1562 одужали);

Волинська обл. — 3080 (1681 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1146 (1045 одужали);

Донецька обл. — 765 (252 одужали);

Житомирська обл. — 1542 (1157 одужали);

Закарпатська обл. — 4055 (1301 одужали);

Запорізька обл. — 622 (521 одужали);

Івано-Франківська обл. — 3127 (1246 одужали);

м. Київ — 6350 (2124 одужали);

Київська обл. — 3090 (1925 одужали);

Кіровоградська обл. — 674 (587 одужали);

Луганська обл. — 95 (73 одужали);

Львівська обл. — 7254 (1142 одужали);

Миколаївська обл. — 487 (385 одужали);

Одеська обл. — 2258 (1030 одужали);

Полтавська обл. — 334 (299 одужали);

Рівненська обл. — 4740 (2905 одужали);

Сумська обл. — 341 (297 одужали);

Тернопільська обл. — 2276 (1431 одужали);

Харківська обл. — 2723 (1477 одужали);

Херсонська обл. — 204 (186 одужали);

Хмельницька обл. — 909 (770 одужали);

Черкаська обл. — 755 (602 одужали);

Чернівецька обл. — 5184 (2864 одужали);

Чернігівська обл. — 612 (292 одужали).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Україні лабораторно підтвердили 638 випадків COVID-19.Про це інформує Центр громадського здоров’я України на своїй сторінці у facebook.А загалом в Україні – 54 771 випадок COVID-19, з них 27 154 одужали, 1412 померли.Наразі госпіталізували 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт. Захворювання підтвердили у 3906 дітей та 7499 медиків, з них - 5088 медпрацівників одужали.На Волині за останню добу зафіксували всього 9 нових випадків.Загалом випадки підтвердили:Вінницька обл. — 2148 (1562 одужали);Волинська обл. — 3080 (1681 одужали);Дніпропетровська обл. — 1146 (1045 одужали);Донецька обл. — 765 (252 одужали);Житомирська обл. — 1542 (1157 одужали);Закарпатська обл. — 4055 (1301 одужали);Запорізька обл. — 622 (521 одужали);Івано-Франківська обл. — 3127 (1246 одужали);м. Київ — 6350 (2124 одужали);Київська обл. — 3090 (1925 одужали);Кіровоградська обл. — 674 (587 одужали);Луганська обл. — 95 (73 одужали);Львівська обл. — 7254 (1142 одужали);Миколаївська обл. — 487 (385 одужали);Одеська обл. — 2258 (1030 одужали);Полтавська обл. — 334 (299 одужали);Рівненська обл. — 4740 (2905 одужали);Сумська обл. — 341 (297 одужали);Тернопільська обл. — 2276 (1431 одужали);Харківська обл. — 2723 (1477 одужали);Херсонська обл. — 204 (186 одужали);Хмельницька обл. — 909 (770 одужали);Черкаська обл. — 755 (602 одужали);Чернівецька обл. — 5184 (2864 одужали);Чернігівська обл. — 612 (292 одужали).

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