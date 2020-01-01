вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні – 638 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 9

В Україні – 638 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 9
Упродовж останньої доби в Україні лабораторно підтвердили 638 випадків COVID-19.

Про це інформує Центр громадського здоров’я України на своїй сторінці у facebook.

А загалом в Україні – 54 771 випадок COVID-19, з них 27 154 одужали, 1412 померли.

Наразі госпіталізували 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт. Захворювання підтвердили у 3906 дітей та 7499 медиків, з них - 5088 медпрацівників одужали.

На Волині за останню добу зафіксували всього 9 нових випадків.

Загалом випадки підтвердили:

Вінницька обл. — 2148 (1562 одужали);
Волинська обл. — 3080 (1681 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1146 (1045 одужали);
Донецька обл. — 765 (252 одужали);
Житомирська обл. — 1542 (1157 одужали);
Закарпатська обл. — 4055 (1301 одужали);
Запорізька обл. — 622 (521 одужали);
Івано-Франківська обл. — 3127 (1246 одужали);
м. Київ — 6350 (2124 одужали);
Київська обл. — 3090 (1925 одужали);
Кіровоградська обл. — 674 (587 одужали);
Луганська обл. — 95 (73 одужали);
Львівська обл. — 7254 (1142 одужали);
Миколаївська обл. — 487 (385 одужали);
Одеська обл. — 2258 (1030 одужали);
Полтавська обл. — 334 (299 одужали);
Рівненська обл. — 4740 (2905 одужали);
Сумська обл. — 341 (297 одужали);
Тернопільська обл. — 2276 (1431 одужали);
Харківська обл. — 2723 (1477 одужали);
Херсонська обл. — 204 (186 одужали);
Хмельницька обл. — 909 (770 одужали);
Черкаська обл. — 755 (602 одужали);
Чернівецька обл. — 5184 (2864 одужали);
Чернігівська обл. — 612 (292 одужали).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через пiдвищення рiвнiв води на річках Прип'ять та Стохiд – можливі підтоплення
Сьогодні, 10:06
У Польщі молода українка підпалила торговий центр
Сьогодні, 09:53
В Україні – 638 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 9
Сьогодні, 09:42
У селі Дерно викрали автомобіль: просять допомоги у пошуку
Сьогодні, 09:09
Долар і євро зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 14 липня
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
Порушують самоізоляцію та приховують контакти: чому на Волині – чимало хворих на COVID-19 Порушують самоізоляцію та приховують контакти: чому на Волині – чимало хворих на COVID-19
13 липень, 15:35
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 липня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 липня
09 липень, 09:34
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 червня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 червня
25 червень, 10:06
На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло На Волині за добу на коронавірус захворіли 42 людини, двоє хворих померло
23 червень, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через пiдвищення рiвнiв води на річках Прип'ять та Стохiд – можливі підтоплення
Сьогодні, 10:06
 0
У Польщі молода українка підпалила торговий центр
Сьогодні, 09:53
 0
В Україні – 638 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 9
Сьогодні, 09:42
 0
У селі Дерно викрали автомобіль: просять допомоги у пошуку
Сьогодні, 09:09
 0
Долар і євро зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 14 липня
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8