Височезні стелі, власна тераса та максимум простору: чим особливі пентхауси у «Яровиці»*

Людям, які ставлять перед собою високі цілі та прагнуть змінити звичну реальність,пропонує комфортні пентхауси з чудовим панорамним виглядом на Стир.Пентхауси мають низку переваг:- розташовані на верхніх поверхах «Яровиці FLY», мають високі стелі (3 метри) та великі панорамні вікна, які візуально об’єднують кімнату та краєвид в одне ціле.- Унікальність пентхаусів «Яровиці FLY» полягає й в наявності openspace-терас, де можна облаштувати власну зону відпочинку на повітрі з барбекю і власною зоною для засмаги.- Панорамне скління від підлоги до стелі – це ще одна особливість, що не тільки вирізняє будинок ззовні, але і суттєво впливає на інтер'єр. Тут можна втілити найсміливіші дизайнерські ідеї, адже забудовник підготував цікаві планування помешкання. До того ж, власники зможуть перепланувати простір на свій смак. Квадратура дозволяє відокремити гостьову та особисту зони, створити персональний затишок. Це як власний двоповерховий будинок в центрі міста на висоті 45 метрів з неймовірними краєвидами!- Індивідуальне опалення дозволить власникам завжди створювати комфортні умови. У «Яровиці FLY» монтують надійний двоконтурний німецький котел VIESSMANN, радіатори VAILLANT та труби REHAU.- Будинки «Яровиці FLY» мають енергоощадний фасад: сучасна система вентильованого фасаду з мінераловатним утеплювачем SCANROC та енергоощадні вікна з системою триплекс BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом.- У кожному під’їзді по 2 швидкісні безшумні ліфти MIZUI MITSUBISHI, сполучені з підземним паркінгом. І бонус - затишне та тихе подвір’я з ландшафтним дизайном, дитячими та спортивними майданчиками.«Яровиця FLY» запрошує ознайомитись із комфортними пентхаусами, яких залишилось лише 4: River – 191 кв.м, King - 198 кв.м, Royal - 198 кв.м, Center – 183 кв.м. Це остання можливість придбати житло преміум-класу у центрі міста та зробити найкращу інвестицію цьогоріч.