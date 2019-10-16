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На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО

На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
З молодшим лейтенантом 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим, який загинув на Донбасі, попрощалися на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У церемонії прощання взяли участь міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Таран вручив батькові загиблого воїна Тараса Матвіїва зірку Героя України. 13 липня 2020 року, молодшому лейтенанту Матвіїву Тарасу Тарасовичу, Указом Президента України №271 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно)".

Тарас Тарасович Матвіїв народився 18 лютого 1989 року на Волині. Жив у місті Жидачів Львівської області. У 2011-му закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" і телеканалу TVi, блогером в кількох виданнях ("Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").

Брав активну участь в Революції Гідності (3-тя сотня Самооборони Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих під час Революції Гідності людей), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 році відправився добровольцем на фронт в складі Окремою добровольчої роти "Карпатська Січ", воював в Пісках і ДАП. У тому ж році став депутатом Жидачівського райради VII скликання від Української галицької партії.

У 2018-му вступив на курси лідерства Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був спрямований в 24-ту ОМБр.

Був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 липня близько 20:00 в районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області в результаті смертельних осколкових поранень, отриманих під час розриву 120-мм міни, коли він витягав двох поранених побратимів з палаючого бліндажа, який був обстріляний перед тим з мінометів найманців РФ. Помер дорогою в лікарню.

У нього залишилися батьки.

На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО

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Теги: Тарас Матвіїв, смерть, загибель, Донбас, прощання
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