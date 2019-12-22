Якою буде погода в Україні восени і взимку: довгостроковий прогноз від синоптика
Сьогодні, 14:42
Погода восени та взимку в Україні буде теплішою за норму.
Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.
За її словами, осінь буде традиційно теплішою ніж звичайно, а літо триватиме до кінця вересня.
"Вірогідність того, що зима буде суворою - менше десяти відсотків. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати одине одного", - розповіла синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.
За її словами, осінь буде традиційно теплішою ніж звичайно, а літо триватиме до кінця вересня.
"Вірогідність того, що зима буде суворою - менше десяти відсотків. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати одине одного", - розповіла синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода в Україні восени і взимку: довгостроковий прогноз від синоптика
Сьогодні, 14:42
У Старому місті почали чепурити занедбані фасади
Сьогодні, 14:15
Футбольний клуб із Луцька набирає команду дівчат
Сьогодні, 13:58
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
Сьогодні, 13:52