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Якою буде погода в Україні восени і взимку: довгостроковий прогноз від синоптика

Якою буде погода в Україні восени і взимку: довгостроковий прогноз від синоптика
Погода восени та взимку в Україні буде теплішою за норму.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, осінь буде традиційно теплішою ніж звичайно, а літо триватиме до кінця вересня.

"Вірогідність того, що зима буде суворою - менше десяти відсотків. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати одине одного", - розповіла синоптик.


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Теги: осінь, зима, прогноз, погода
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