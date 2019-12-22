Якою буде погода в Україні восени і взимку: довгостроковий прогноз від синоптика





Про це в інтерв'ю Тетяна Адаменко.



За її словами, осінь буде традиційно теплішою ніж звичайно, а літо триватиме до кінця вересня.



"Вірогідність того, що зима буде суворою - менше десяти відсотків. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати одине одного", - розповіла синоптик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода восени та взимку в Україні буде теплішою за норму.Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла начальник відділу агрометеорології УкргідрометцентруЗа її словами, осінь буде традиційно теплішою ніж звичайно, а літо триватиме до кінця вересня."Вірогідність того, що зима буде суворою - менше десяти відсотків. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати одине одного", - розповіла синоптик.

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