Дитсадок волинської громади – серед переможців всеукраїнського конкурсу





Днями оголосили переможців Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Про це йдеться на сайті



Приємно відзначити, що у номінації «Мріємо, діємо, досягаємо!» дитячого проєкту-конкурсу «Успіх» заслужену перемогу здобув Боратинський дитсадок.



Нагадаємо, що за своєю ідеєю та концепцією Фестиваль Play Fest є унікальним в Україні, оскільки має на меті показати як поєднати гру і навчання, як зробити навчання цікавим та мотиваційним для дітей і допомогти дорослим усвідомити, як підготувати дитину сьогодні до успішної реалізації у світі. У рамках конкурсу педагоги, вихованці та батьки спільно вирішували різноманітні завдання, реалізовували проєкти, влаштовували акції та челенджі. Цьогоріч фестиваль відбувся в онлайн-форматі.





«Ось і завершився фантастичний рік участі педагогів нашого закладу у Всеукраїнському фестивалі гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Цей проєкт збагатив педагогічну спільноту дошкільного закладу «Сонечко» яскравими емоціями, креативними завданнями, оригінальними ідеями, які нам вдалося успішно реалізувати в онлайн-форматі, – діляться враженнями від проєкту представники дошкільного закладу. – Щиро дякуємо команді The LEGO Foundation за високу оцінку нашої роботи. Всім учасникам зичимо творчих успіхів та нових досягнень! Пам’ятаймо, успіх завжди поруч, треба лише повірити в це!», - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боратинський ДНЗ «Сонечко» знову серед кращих дошкільних закладів України.Днями оголосили переможців Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Про це йдеться на сайті Боратинскої громади Приємно відзначити, що у номінації «Мріємо, діємо, досягаємо!» дитячого проєкту-конкурсу «Успіх» заслужену перемогу здобув Боратинський дитсадок.Нагадаємо, що за своєю ідеєю та концепцією Фестиваль Play Fest є унікальним в Україні, оскільки має на меті показати як поєднати гру і навчання, як зробити навчання цікавим та мотиваційним для дітей і допомогти дорослим усвідомити, як підготувати дитину сьогодні до успішної реалізації у світі. У рамках конкурсу педагоги, вихованці та батьки спільно вирішували різноманітні завдання, реалізовували проєкти, влаштовували акції та челенджі. Цьогоріч фестиваль відбувся в онлайн-форматі.«Ось і завершився фантастичний рік участі педагогів нашого закладу у Всеукраїнському фестивалі гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Цей проєкт збагатив педагогічну спільноту дошкільного закладу «Сонечко» яскравими емоціями, креативними завданнями, оригінальними ідеями, які нам вдалося успішно реалізувати в онлайн-форматі, – діляться враженнями від проєкту представники дошкільного закладу. – Щиро дякуємо команді The LEGO Foundation за високу оцінку нашої роботи. Всім учасникам зичимо творчих успіхів та нових досягнень! Пам’ятаймо, успіх завжди поруч, треба лише повірити в це!», - йдеться в повідомленні.

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