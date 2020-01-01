Дитсадок волинської громади – серед переможців всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 03:23
Боратинський ДНЗ «Сонечко» знову серед кращих дошкільних закладів України.
Днями оголосили переможців Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Про це йдеться на сайті Боратинскої громади.
Приємно відзначити, що у номінації «Мріємо, діємо, досягаємо!» дитячого проєкту-конкурсу «Успіх» заслужену перемогу здобув Боратинський дитсадок.
Нагадаємо, що за своєю ідеєю та концепцією Фестиваль Play Fest є унікальним в Україні, оскільки має на меті показати як поєднати гру і навчання, як зробити навчання цікавим та мотиваційним для дітей і допомогти дорослим усвідомити, як підготувати дитину сьогодні до успішної реалізації у світі. У рамках конкурсу педагоги, вихованці та батьки спільно вирішували різноманітні завдання, реалізовували проєкти, влаштовували акції та челенджі. Цьогоріч фестиваль відбувся в онлайн-форматі.
«Ось і завершився фантастичний рік участі педагогів нашого закладу у Всеукраїнському фестивалі гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Цей проєкт збагатив педагогічну спільноту дошкільного закладу «Сонечко» яскравими емоціями, креативними завданнями, оригінальними ідеями, які нам вдалося успішно реалізувати в онлайн-форматі, – діляться враженнями від проєкту представники дошкільного закладу. – Щиро дякуємо команді The LEGO Foundation за високу оцінку нашої роботи. Всім учасникам зичимо творчих успіхів та нових досягнень! Пам’ятаймо, успіх завжди поруч, треба лише повірити в це!», - йдеться в повідомленні.
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Днями оголосили переможців Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Про це йдеться на сайті Боратинскої громади.
Приємно відзначити, що у номінації «Мріємо, діємо, досягаємо!» дитячого проєкту-конкурсу «Успіх» заслужену перемогу здобув Боратинський дитсадок.
Нагадаємо, що за своєю ідеєю та концепцією Фестиваль Play Fest є унікальним в Україні, оскільки має на меті показати як поєднати гру і навчання, як зробити навчання цікавим та мотиваційним для дітей і допомогти дорослим усвідомити, як підготувати дитину сьогодні до успішної реалізації у світі. У рамках конкурсу педагоги, вихованці та батьки спільно вирішували різноманітні завдання, реалізовували проєкти, влаштовували акції та челенджі. Цьогоріч фестиваль відбувся в онлайн-форматі.
«Ось і завершився фантастичний рік участі педагогів нашого закладу у Всеукраїнському фестивалі гри, навчання та натхнення Play Fest 2020. Цей проєкт збагатив педагогічну спільноту дошкільного закладу «Сонечко» яскравими емоціями, креативними завданнями, оригінальними ідеями, які нам вдалося успішно реалізувати в онлайн-форматі, – діляться враженнями від проєкту представники дошкільного закладу. – Щиро дякуємо команді The LEGO Foundation за високу оцінку нашої роботи. Всім учасникам зичимо творчих успіхів та нових досягнень! Пам’ятаймо, успіх завжди поруч, треба лише повірити в це!», - йдеться в повідомленні.
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