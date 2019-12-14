У Луцьку збиратимуть підписи, аби припинити діяльність Богдани Новарчук
Сьогодні, 19:47
Завтра, 19 липня, при вході в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки відбудеться збір підписів під зверненням до керівництва Волинської обласної держадміністрації та Волинської обласної ради з проханням втрутитись в ситуацію, взяти під контроль та перевірити законність діяльності ГО «Порятунок Чотирилапих» та Богдани Новарчук.
Про це повідомляє організатор події – ГО «Волинське об'єднання зоозахисту».
Зауважують, що звернення підписуватимуть, аби забезпечити захист прав людей щодо безпечного для життя і здоров'я довкілля та прав тварин щодо запобігання жорстокого поводження та з проханням заборонити завезення безпритульних тварин з інших областей у Волинську область.
Організатори події запевняють, що з 2018 року на території Луцького району діє Новарчук Богдана Богданівна від імені Громадської організації «Порятунок чотирилапих» та Фізичної-особи підприємця Новарчук Б.Б.
Ця діяльність пов’язана з відловами безпритульних тварин в інших областях. Ініціатори збру підписів зауважують, що діяльність Богдана Новарчук здійснює з порушеннями.
Далі текст подаємо без змін:
«1. ФОП Новарчук Б.Б. немає ліцензії на ведення ветеринарної практики.
2. Тварини, які завозяться з інших міст та областей на територію здійснення діяльності не проходять карантин і таким чином загрожують неконтрольованій передачі та поширенню небезпечних хвороб, спільних для людини і тварини, наприклад, сказу.
3. Огороджена територія, куди потрапляють тварини після відловів, не відповідає санітарним вимогам і несе загрозу забруднення.
4. Неодноразово фіксувались випадки, коли завезені тварини втікали від представників ГО «Порятунок чотирилапих» та ФОП Новарчук Б.Б. та бігали вулицями міста ( не стерилізовані).
5. Приміщення, яке орендують ГО «Порятунок чотирилапих» та ФОП Новарчук Б.Б., не пристосоване для утримання такої кількості тварин, яких вони завозять з інших міст України ( близько 100 щомісяця).
6. Тварини з деяких міст завозяться з умовою БЕЗ ПОВЕРНЕННЯ, тобто таким чином діяльність цих установ сприяє погіршенню ситуації з безпритульними тваринами в регіоні.
7. Жорстоке поводження. Держпродспоживслужба неодноразово фіксувала порушення законодавства під час перевірок, зокрема встановлено:
1) Місце та умови утримання тварин не відповідають їх біологічним видовим та індивідуальним особливостям ( відсутній необхідний простір, температурно-вологісний режим) не задовільняються їх природні потреби в рухах, контактах із собі подібними, природним для них середовищем
2) під час перевезення не оформлюються відповідні супровідні ветеринарні документи
3) Переміщення тварин з потужностей ( об'єктів) де вони утримуються, здійснюються без дозволу державного інспектора ветеринарної медицини.
Справа в тому, що ГО «Порятунок чотирилапих» та ФО-П Новарчук Б.Б. не звітує перед ДПСС, яку кількість відловлених безпритульних тварин в інших містах та селах було завезено на територію проведення своєї діяльності (с.Рованці. вул. Європейська, 16– т.зв. центр «Дейл»), хоча ця вимога була закріплена у п. 3 Протоколу №2 від 11.05.2019р. підчас проведення засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Волинській облдержадміністрації; яку кількість з цих тварин було повернуто назад на місця відлову; чи були вони всі вакциновані проти сказу; тварин не надають для огляду лікарями державних лікарень ветеринарної медицини (ні коли завозять, ні коли вивозять з території Волинської області); на цих тварин не отримують ветеринарні документи, як того вимагає закон; ніхто не контролює як проводиться карантин відловлених тварин чи вистачає місця на карантинному майданчику для завезеної певної кількості безпритульних тварин і чи цей майданчик відповідає вимогам українського законодавства; в яких умовах перевозять безпритульних тварин,
8. Нераціональне використання бюджетних коштів. Договори, укладені з міськими та селищними радами, містять ознаки корупції, так як не прописано чітко які саме послуги надаються( розпорядження тваринами на власний розсуд), а також неможливість фізичного їх виконання ( як от відлов і відвезення на місце здійснення діяльності понад 30 собак зараз на їх довічне утримання з деяких міст не припиняючи щомісяця звозити туди ж тварин з інших міст). Згідно відкритих даних використання публічних коштів з бюджету було витрачено вже понад 1,5 млн грн.
За цими фактами відкрито декілька кримінальних справ в різних містах України».
Збір підписів під звернення до керівництва області розпочнуть о 14 годині.
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Про це повідомляє організатор події – ГО «Волинське об'єднання зоозахисту».
Зауважують, що звернення підписуватимуть, аби забезпечити захист прав людей щодо безпечного для життя і здоров'я довкілля та прав тварин щодо запобігання жорстокого поводження та з проханням заборонити завезення безпритульних тварин з інших областей у Волинську область.
Організатори події запевняють, що з 2018 року на території Луцького району діє Новарчук Богдана Богданівна від імені Громадської організації «Порятунок чотирилапих» та Фізичної-особи підприємця Новарчук Б.Б.
Ця діяльність пов’язана з відловами безпритульних тварин в інших областях. Ініціатори збру підписів зауважують, що діяльність Богдана Новарчук здійснює з порушеннями.
Далі текст подаємо без змін:
«1. ФОП Новарчук Б.Б. немає ліцензії на ведення ветеринарної практики.
2. Тварини, які завозяться з інших міст та областей на територію здійснення діяльності не проходять карантин і таким чином загрожують неконтрольованій передачі та поширенню небезпечних хвороб, спільних для людини і тварини, наприклад, сказу.
3. Огороджена територія, куди потрапляють тварини після відловів, не відповідає санітарним вимогам і несе загрозу забруднення.
4. Неодноразово фіксувались випадки, коли завезені тварини втікали від представників ГО «Порятунок чотирилапих» та ФОП Новарчук Б.Б. та бігали вулицями міста ( не стерилізовані).
5. Приміщення, яке орендують ГО «Порятунок чотирилапих» та ФОП Новарчук Б.Б., не пристосоване для утримання такої кількості тварин, яких вони завозять з інших міст України ( близько 100 щомісяця).
6. Тварини з деяких міст завозяться з умовою БЕЗ ПОВЕРНЕННЯ, тобто таким чином діяльність цих установ сприяє погіршенню ситуації з безпритульними тваринами в регіоні.
7. Жорстоке поводження. Держпродспоживслужба неодноразово фіксувала порушення законодавства під час перевірок, зокрема встановлено:
1) Місце та умови утримання тварин не відповідають їх біологічним видовим та індивідуальним особливостям ( відсутній необхідний простір, температурно-вологісний режим) не задовільняються їх природні потреби в рухах, контактах із собі подібними, природним для них середовищем
2) під час перевезення не оформлюються відповідні супровідні ветеринарні документи
3) Переміщення тварин з потужностей ( об'єктів) де вони утримуються, здійснюються без дозволу державного інспектора ветеринарної медицини.
Справа в тому, що ГО «Порятунок чотирилапих» та ФО-П Новарчук Б.Б. не звітує перед ДПСС, яку кількість відловлених безпритульних тварин в інших містах та селах було завезено на територію проведення своєї діяльності (с.Рованці. вул. Європейська, 16– т.зв. центр «Дейл»), хоча ця вимога була закріплена у п. 3 Протоколу №2 від 11.05.2019р. підчас проведення засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Волинській облдержадміністрації; яку кількість з цих тварин було повернуто назад на місця відлову; чи були вони всі вакциновані проти сказу; тварин не надають для огляду лікарями державних лікарень ветеринарної медицини (ні коли завозять, ні коли вивозять з території Волинської області); на цих тварин не отримують ветеринарні документи, як того вимагає закон; ніхто не контролює як проводиться карантин відловлених тварин чи вистачає місця на карантинному майданчику для завезеної певної кількості безпритульних тварин і чи цей майданчик відповідає вимогам українського законодавства; в яких умовах перевозять безпритульних тварин,
8. Нераціональне використання бюджетних коштів. Договори, укладені з міськими та селищними радами, містять ознаки корупції, так як не прописано чітко які саме послуги надаються( розпорядження тваринами на власний розсуд), а також неможливість фізичного їх виконання ( як от відлов і відвезення на місце здійснення діяльності понад 30 собак зараз на їх довічне утримання з деяких міст не припиняючи щомісяця звозити туди ж тварин з інших міст). Згідно відкритих даних використання публічних коштів з бюджету було витрачено вже понад 1,5 млн грн.
За цими фактами відкрито декілька кримінальних справ в різних містах України».
Збір підписів під звернення до керівництва області розпочнуть о 14 годині.
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