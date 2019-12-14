У Луцьку збиратимуть підписи, аби припинити діяльність Богдани Новарчук

Завтра, 19 липня, при вході в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки відбудеться збір підписів під зверненням до керівництва Волинської обласної держадміністрації та Волинської обласної ради з проханням втрутитись в ситуацію, взяти під контроль та перевірити законність діяльності ГО «Порятунок Чотирилапих» таПро це повідомляє організатор події – ГО «Волинське об'єднання зоозахисту».Зауважують, що звернення підписуватимуть, аби забезпечити захист прав людей щодо безпечного для життя і здоров'я довкілля та прав тварин щодо запобігання жорстокого поводження та з проханням заборонити завезення безпритульних тварин з інших областей у Волинську область.Організатори події запевняють, що з 2018 року на території Луцького району діє Новарчук Богдана Богданівна від імені Громадської організації «Порятунок чотирилапих» та Фізичної-особи підприємця Новарчук Б.Б.Ця діяльність пов’язана з відловами безпритульних тварин в інших областях. Ініціатори збру підписів зауважують, що діяльність Богдана Новарчук здійснює з порушеннями.Далі текст подаємо без змін:Збір підписів під звернення до керівництва області розпочнуть о 14 годині.