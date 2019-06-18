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У ставку на Волині втопився 40-річний чоловік

У ставку на Волині втопився 40-річний чоловік
Учора, 19 липня, на Волині втопився чоловік.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що чоловік, мешканець села Озерне Ковельського району, приблизно о 21:20 пішов купатись до місцевого ставка і не повернувся.

Тіло загиблого підняли з води місцеві мешканці.

Чоловікові було 40 років.

Додають також, що з початку року на Волині загинуло на водоймах 24-и людини, з них – 4-о дітей.

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Теги: утоплення, вода, ставок, Волинь
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