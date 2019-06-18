У ставку на Волині втопився 40-річний чоловік





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформують, що чоловік, мешканець села Озерне Ковельського району, приблизно о 21:20 пішов купатись до місцевого ставка і не повернувся.



Тіло загиблого підняли з води місцеві мешканці.



Чоловікові було 40 років.



Додають також, що з початку року на Волині загинуло на водоймах 24-и людини, з них – 4-о дітей.

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