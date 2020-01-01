Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку





Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у facebook прокоментував цю найдзвичайну ситуацію.



За його його словами, правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб звільнити заручників.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вилетів до Луцька для координації дій.



Особа, яка захопила заручників, зателефонувала в 9:25 в поліцію і назвалася ім'ям Максим Плохой.



Ткож зазначається, що за авторством Максим Плохой є книга «Філософія злочинця», де він описує перебування в місцях позбавлення волі та свої погляди на життя.



Ось типовий уривок з цієї книги:



«Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу -не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...»



У соцмережі







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 21 липня, на Театральній площі у Луцьку чоловік захопив автобус із 20 заручниками. Також стало відоме ім'я терориста.Заступник міністра внутрішніх справна своїй сторінці у facebook прокоментував цю найдзвичайну ситуацію.За його його словами, правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб звільнити заручників.Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вилетів до Луцька для координації дій.Особа, яка захопила заручників, зателефонувала в 9:25 в поліцію і назвалася ім'ямТкож зазначається, що за авторством Максим Плохой є книга «Філософія злочинця», де він описує перебування в місцях позбавлення волі та свої погляди на життя.Ось типовий уривок з цієї книги:«Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу -не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...»У соцмережі Twitter є свіжостворений профіль під іменем Максим Плохой.

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