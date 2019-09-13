Відзняли 5 відео-історій про людей, які є частиною ЖК «Супернова». ВІДЕО





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«Чому історія любові? Я впевнена: якщо є якась справа, яка зроблена добре, яка вдалася і має великі масштаби, за нею обов'язково стоять люди, які вкладають в цю справу свою любов. Любов – рушійна сила усього і зробити щось хороше без неї – навряд чи вдасться», – пояснює ідею режисерка відео Юлія Савчук.



Кожна історія – не просто інтерв’ю. П’ятеро героїв – люди, які пов'язані із «Суперновою». Під час зйомок усі вони займалися своїми звичними справами, тими, які люблять найбільше. Саме це і допомогло показати, як працює принцип «любов – рушійна сила».



«Якщо Андрій Разумовський любить рух, то це дуже відчувається у всіх проектах, які робить «Інвестор», у стрімкому розвитку компанії. Я знайома із директоркою «Супернови» Тетяною Ляшенко і знаю, як вона любить людей і спілкування. Відповідно, це віддзеркалюється і на її роботі. Саме так це і працює. Людина щось любить, має до чогось хист, і саме це вкладає у свою справу. І тоді все складається легко і дає найкращі результати», – переконана Юлія Савчук.



Усі відео-історії вийшли різними. І ці історії, каже авторка ідеї, не зовсім про житловий комплекс, а набагато глибші. Вони – про життєві принципи, які допомагають рухати великі справи.







ІСТОРІЯ 1. АНДРІЙ РАЗУМОВСЬКИЙ



«Ідея «Супернови» в тому, щоб створити не просто житловий комплекс, а новий мікрорайон, в якому буде все для комфортного проживання. «Супернова» – магніт для усіх нас».



Директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповідає, що головною вимогою до «Супернови» був комфорт мешканців.



«Я пригадував власний досвід проживання в багатоповерховому будинку і розумів, що є речі, які необхідні мешканцям, але, на жаль, багатоповерхівки на той час не давали цього. По-перше, це – безпека. Закрита територія, контроль в'їзду-виїзду. По-друге, адекватна густота заселення. У нашому випадку це – 300-400 людей на гектар території, а не 1300, як зазвичай пропонують забудовники. Також для мене було важливим місце для автомобіля і хороші спортивний та дитячий майданчики, з якісним обладнанням і найдійним покриттям. Це були базові вимоги. Але, звичайно, також завданням було, щоб цей ЖК вийшов гарним і сучасним, привабливим ззовні, з цікавим плануванням усього комплексу і зручним плануванням квартир. Над усіма цими моментами ми попрацювали і так з'явилась «Супернова», – розповідає Андрій Разумовський.







ІСТОРІЯ 2.ОЛЕКСАНДР КИРИЧУК



«Ми вирішили запропонувати місту своє особисте бачення житлового кварталу. І ми свято повірили в цей проект».



Олександр Киричук вперше загорівся ідеєю збудувати особливий житловий комплекс у Луцьку ще в 2003 році. Каже, що саме тоді почалася історія «Супернови». Коли ж зустрів однодумця Андрія Разумовського, проект нарешті почав втілюватися в життя.







ІСТОРІЯ 3.ТЕТЯНА ЛЯШЕНКО



«Це – спалах зірки. Такого житлового комплексу у Луцьку ще не було. «Супернова» – краще майбутнє, на яке ми заслуговуємо».



Тетяна Ляшенко – директорка кооперативу ЖК «Супернова». Багато років працювала в будівельних фірмах, але змінила сферу і вже не планувала повертатись в цей напрямок. Та коли побачила проект «Супернови», розповідає: була настільки вражена, що зразу погодилась тут працювати.



«На той час усі новобудови в Луцьку були однотипними, схожими між собою, а «Супернова» відрізнялась в усьому, це справді був величезний крок вперед. Особливий дизайн, інше планування, будинки на один під’їзд, оригінальні фасади… Це вже пізніше у Луцьку почали з’являтися схожі рішення, нас багато у чому повторюють, але тоді це все було дуже революційним. Та найбільше вразила величезна територія. Такого простору немає в жодному житловому комплексі. В наш час забудовники намагаються по максимуму використати кожен квадратний метр землі і зводять справжні «мурашники». Але в «Супернови» інша концепція, і зараз я бачу, наскільки цінують це мешканці», – розповідає Тетяна Ляшенко.







ІСТОРІЯ 4. МЕШКАНЦІ



«Жити в «Супернові» – це відчувати себе захищеним».



«Чим довше тут живемо, тим більше впевнені, що зробили правильний вибір. Чудова природа, територія, чудові сусіди, прекрасний захід сонця. Це один з кращих житлових комплексів у Луцьку», – впевнені мешканці.







ІСТОРІЯ 5. ДЕНИС ЛЕОНТЬЄВ



«Супернова» – це не еталон. «Супернова» – це крок уперед. Початок відліку нової архітектури для нашого міста».



Денис Леонтьєв – архітектор, який у команді з іншими фахівцями працював над проектом «Супернови».



«Андрій Разумовський і Олександр Киричук мали дуже амбітну мрію збудувати особливий ЖК. Багато хто говорив їм: гляньте, яка у вас територія, тут можна звести стільки квадратних метрів житла... Але вони хотіли іншого, і свято вірили в свою ідею. Значимі проекти мають приносити щось в жертву. У випадку з «Суперновою» – це була жертва у вигляді кількості квартир, які тут можна було б збудувати. Але це було правильне рішення. Бо якби тут з’явився черговий 40-вий квартал, хто б про нього говорив, знімав відео і де житло стало б не просто запланованою покупкою, а справжньою мрією?» – каже архітектор.







У житловому комплексі «Супернова» заплановано 752 квартири. Наразі здали в експлуатацію чотири із восьми будинків, і тут уже проживає більше ...сотень мешканців.



Ідея «Супернови» у тому, що це має бути повноцінний мікрорайон для максимально комфортного проживання. Тому на першому поверсі багатопід'їздного будинку заплановані комерційні площі під магазини, перукарню, відділення зв'язку, банківське відділення, спортзал тощо. Також на території ЖК будуть будувати дитячий садок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До річниці з початку будівництва ЖК «Супернова» компанія «Інвестор» підготувала особливий проект: 5 відео-історій про людей, які є частиною цього житлового комплексу.Про це повідомляють на сайті житлового комплексу.«Чому історія любові? Я впевнена: якщо є якась справа, яка зроблена добре, яка вдалася і має великі масштаби, за нею обов'язково стоять люди, які вкладають в цю справу свою любов. Любов – рушійна сила усього і зробити щось хороше без неї – навряд чи вдасться», – пояснює ідею режисерка відео Юлія Савчук.Кожна історія – не просто інтерв’ю. П’ятеро героїв – люди, які пов'язані із «Суперновою». Під час зйомок усі вони займалися своїми звичними справами, тими, які люблять найбільше. Саме це і допомогло показати, як працює принцип «любов – рушійна сила».«Якщо Андрій Разумовський любить рух, то це дуже відчувається у всіх проектах, які робить «Інвестор», у стрімкому розвитку компанії. Я знайома із директоркою «Супернови» Тетяною Ляшенко і знаю, як вона любить людей і спілкування. Відповідно, це віддзеркалюється і на її роботі. Саме так це і працює. Людина щось любить, має до чогось хист, і саме це вкладає у свою справу. І тоді все складається легко і дає найкращі результати», – переконана Юлія Савчук.Усі відео-історії вийшли різними. І ці історії, каже авторка ідеї, не зовсім про житловий комплекс, а набагато глибші. Вони – про життєві принципи, які допомагають рухати великі справи.«Ідея «Супернови» в тому, щоб створити не просто житловий комплекс, а новий мікрорайон, в якому буде все для комфортного проживання. «Супернова» – магніт для усіх нас».Директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповідає, що головною вимогою до «Супернови» був комфорт мешканців.«Я пригадував власний досвід проживання в багатоповерховому будинку і розумів, що є речі, які необхідні мешканцям, але, на жаль, багатоповерхівки на той час не давали цього. По-перше, це – безпека. Закрита територія, контроль в'їзду-виїзду. По-друге, адекватна густота заселення. У нашому випадку це – 300-400 людей на гектар території, а не 1300, як зазвичай пропонують забудовники. Також для мене було важливим місце для автомобіля і хороші спортивний та дитячий майданчики, з якісним обладнанням і найдійним покриттям. Це були базові вимоги. Але, звичайно, також завданням було, щоб цей ЖК вийшов гарним і сучасним, привабливим ззовні, з цікавим плануванням усього комплексу і зручним плануванням квартир. Над усіма цими моментами ми попрацювали і так з'явилась «Супернова», – розповідає Андрій Разумовський.«Ми вирішили запропонувати місту своє особисте бачення житлового кварталу. І ми свято повірили в цей проект».Олександр Киричук вперше загорівся ідеєю збудувати особливий житловий комплекс у Луцьку ще в 2003 році. Каже, що саме тоді почалася історія «Супернови». Коли ж зустрів однодумця Андрія Разумовського, проект нарешті почав втілюватися в життя.«Це – спалах зірки. Такого житлового комплексу у Луцьку ще не було. «Супернова» – краще майбутнє, на яке ми заслуговуємо».Тетяна Ляшенко – директорка кооперативу ЖК «Супернова». Багато років працювала в будівельних фірмах, але змінила сферу і вже не планувала повертатись в цей напрямок. Та коли побачила проект «Супернови», розповідає: була настільки вражена, що зразу погодилась тут працювати.«На той час усі новобудови в Луцьку були однотипними, схожими між собою, а «Супернова» відрізнялась в усьому, це справді був величезний крок вперед. Особливий дизайн, інше планування, будинки на один під’їзд, оригінальні фасади… Це вже пізніше у Луцьку почали з’являтися схожі рішення, нас багато у чому повторюють, але тоді це все було дуже революційним. Та найбільше вразила величезна територія. Такого простору немає в жодному житловому комплексі. В наш час забудовники намагаються по максимуму використати кожен квадратний метр землі і зводять справжні «мурашники». Але в «Супернови» інша концепція, і зараз я бачу, наскільки цінують це мешканці», – розповідає Тетяна Ляшенко.«Жити в «Супернові» – це відчувати себе захищеним».«Чим довше тут живемо, тим більше впевнені, що зробили правильний вибір. Чудова природа, територія, чудові сусіди, прекрасний захід сонця. Це один з кращих житлових комплексів у Луцьку», – впевнені мешканці.«Супернова» – це не еталон. «Супернова» – це крок уперед. Початок відліку нової архітектури для нашого міста».Денис Леонтьєв – архітектор, який у команді з іншими фахівцями працював над проектом «Супернови».«Андрій Разумовський і Олександр Киричук мали дуже амбітну мрію збудувати особливий ЖК. Багато хто говорив їм: гляньте, яка у вас територія, тут можна звести стільки квадратних метрів житла... Але вони хотіли іншого, і свято вірили в свою ідею. Значимі проекти мають приносити щось в жертву. У випадку з «Суперновою» – це була жертва у вигляді кількості квартир, які тут можна було б збудувати. Але це було правильне рішення. Бо якби тут з’явився черговий 40-вий квартал, хто б про нього говорив, знімав відео і де житло стало б не просто запланованою покупкою, а справжньою мрією?» – каже архітектор.У житловому комплексі «Супернова» заплановано 752 квартири. Наразі здали в експлуатацію чотири із восьми будинків, і тут уже проживає більше ...сотень мешканців.Ідея «Супернови» у тому, що це має бути повноцінний мікрорайон для максимально комфортного проживання. Тому на першому поверсі багатопід'їздного будинку заплановані комерційні площі під магазини, перукарню, відділення зв'язку, банківське відділення, спортзал тощо. Також на території ЖК будуть будувати дитячий садок.

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