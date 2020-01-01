У громаді на Волині відкрили поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Сьогодні, 21 липня, у Затурцівській громаді відбулося відкриття поліцейської станції.
Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у Facebook.
Офіцер ОТГ Богдан Скучинський вдячний керівництву і жителям громади за довіру. Запевняє, що буде робити все можливе, аби люди в ньому не розчаровувалися і відчували себе безпечно.
Проект "Поліцейський офіцер громади" націлений на співпрацю з владою і громадкістю. Керівництво бере на себе зобов'язання підтримувати і всіляко сприяти діяльності шерифа.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у Facebook.
Офіцер ОТГ Богдан Скучинський вдячний керівництву і жителям громади за довіру. Запевняє, що буде робити все можливе, аби люди в ньому не розчаровувалися і відчували себе безпечно.
Проект "Поліцейський офіцер громади" націлений на співпрацю з владою і громадкістю. Керівництво бере на себе зобов'язання підтримувати і всіляко сприяти діяльності шерифа.
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