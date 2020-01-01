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У громаді на Волині відкрили поліцейську станцію. ФОТО

У громаді на Волині відкрили поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 21 липня, у Затурцівській громаді відбулося відкриття поліцейської станції.

Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у Facebook.

Офіцер ОТГ Богдан Скучинський вдячний керівництву і жителям громади за довіру. Запевняє, що буде робити все можливе, аби люди в ньому не розчаровувалися і відчували себе безпечно.

Проект "Поліцейський офіцер громади" націлений на співпрацю з владою і громадкістю. Керівництво бере на себе зобов'язання підтримувати і всіляко сприяти діяльності шерифа.

У громаді на Волині відкрили поліцейську станцію. ФОТО
У громаді на Волині відкрили поліцейську станцію. ФОТО
У громаді на Волині відкрили поліцейську станцію. ФОТО

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Теги: Затурцівська ОТГ, відкриття, поліцейска станція
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