Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 липня





Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.



У Луцьку 22 липня прогнозують також мінливу хмарніть і без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 20-22º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 22 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º.Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.У Луцьку 22 липня прогнозують також мінливу хмарніть і без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 20-22º.

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