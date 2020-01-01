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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 липня
У Волинській області завтра, 22 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º.

Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.

У Луцьку 22 липня прогнозують також мінливу хмарніть і без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 20-22º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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