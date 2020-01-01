Терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебуває під арештом в ізоляторі

За фактом учорашніх подій із заручниками у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Відомості внесли в ЄРДР за ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального Кодексу України.Сьогодні, 22 липня, Максиму Кривошу оголосять про підозру, а 23 липня суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.Наразі його помістили в ізолятор тимчасового тримання.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.