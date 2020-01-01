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Терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебуває під арештом в ізоляторі

Терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебуває під арештом в ізоляторі
За фактом учорашніх подій із заручниками у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомості внесли в ЄРДР за ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального Кодексу України.

Сьогодні, 22 липня, Максиму Кривошу оголосять про підозру, а 23 липня суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.

Наразі його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.



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Теги: ізолятор, затримання, заручники, Луцьк, Максим Кривош
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