Під Волинською ОДА батьки влаштували акцію проти дистанційного навчання
Сьогодні, 15:22
До Волинської ОДА прийшли батьки, які проти продовження дистанційного навчання.
Акція під облдержадміністрацією сьогодні, 22 липня, розпочалась о 12:00, - розповіла Суспільному одна з учасниць Тетяна Теребус.
До акції "Батьки за традиційну освіту" у Луцьку долучилось 25 людей. Таку кількість учасників озвучив заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.
Акція батьків всеукраїнська, - каже організатор Григорій Недолуга. Люди принесли плакати зі своїми вимогами: "Батьки на захисті освіти своїх дітей", "Батьки за традиційну освіту", "За живу школу".
Школа повинна бути школою, я не задоволена тим, як мої діти навчаються дистанційно", - каже учасниця акції Тетяна Доля.
У поліції про акцію знали, сьогодні тут забезпечують порядок. "Акція відбувається без порушення карантинних вимог", - каже заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.
Як розповів Григорій Недолуга, свої вимоги люди оформили у письмове звернення, яке занесли до Волинської облдержадміністрації. Одне з них адресоване президенту України, інше міністру охорони здоров'я.
Нагадаємо, на початку липня, депутати Луцькради письмово звернулися до Кабміну. У листі міські обранці вказали на неефективність та недоцільність упровадження дистанційного навчання у школах.
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Акція під облдержадміністрацією сьогодні, 22 липня, розпочалась о 12:00, - розповіла Суспільному одна з учасниць Тетяна Теребус.
До акції "Батьки за традиційну освіту" у Луцьку долучилось 25 людей. Таку кількість учасників озвучив заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.
Акція батьків всеукраїнська, - каже організатор Григорій Недолуга. Люди принесли плакати зі своїми вимогами: "Батьки на захисті освіти своїх дітей", "Батьки за традиційну освіту", "За живу школу".
Школа повинна бути школою, я не задоволена тим, як мої діти навчаються дистанційно", - каже учасниця акції Тетяна Доля.
У поліції про акцію знали, сьогодні тут забезпечують порядок. "Акція відбувається без порушення карантинних вимог", - каже заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.
Як розповів Григорій Недолуга, свої вимоги люди оформили у письмове звернення, яке занесли до Волинської облдержадміністрації. Одне з них адресоване президенту України, інше міністру охорони здоров'я.
Нагадаємо, на початку липня, депутати Луцькради письмово звернулися до Кабміну. У листі міські обранці вказали на неефективність та недоцільність упровадження дистанційного навчання у школах.
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Коментарі 1
Про мене хай вчителі у скафандрах будуть чи в прозорих кабінках, але діти повинні вчитись школі з ровесниками!
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