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Під Волинською ОДА батьки влаштували акцію проти дистанційного навчання

Під Волинською ОДА батьки влаштували акцію проти дистанційного навчання
До Волинської ОДА прийшли батьки, які проти продовження дистанційного навчання.

Акція під облдержадміністрацією сьогодні, 22 липня, розпочалась о 12:00, - розповіла Суспільному одна з учасниць Тетяна Теребус.

До акції "Батьки за традиційну освіту" у Луцьку долучилось 25 людей. Таку кількість учасників озвучив заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.

Акція батьків всеукраїнська, - каже організатор Григорій Недолуга. Люди принесли плакати зі своїми вимогами: "Батьки на захисті освіти своїх дітей", "Батьки за традиційну освіту", "За живу школу".

Школа повинна бути школою, я не задоволена тим, як мої діти навчаються дистанційно", - каже учасниця акції Тетяна Доля.

У поліції про акцію знали, сьогодні тут забезпечують порядок. "Акція відбувається без порушення карантинних вимог", - каже заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.

Як розповів Григорій Недолуга, свої вимоги люди оформили у письмове звернення, яке занесли до Волинської облдержадміністрації. Одне з них адресоване президенту України, інше міністру охорони здоров'я.

Нагадаємо, на початку липня, депутати Луцькради письмово звернулися до Кабміну. У листі міські обранці вказали на неефективність та недоцільність упровадження дистанційного навчання у школах.

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Теги: акція, батьки, школа, Волинська ОДА
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Коментарі 1
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Про мене хай вчителі у скафандрах будуть чи в прозорих кабінках, але діти повинні вчитись школі з ровесниками!
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