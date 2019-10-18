Під Волинською ОДА батьки влаштували акцію проти дистанційного навчання





Акція під облдержадміністрацією сьогодні, 22 липня, розпочалась о 12:00, - розповіла Тетяна Теребус.



До акції "Батьки за традиційну освіту" у Луцьку долучилось 25 людей. Таку кількість учасників озвучив заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.



Акція батьків всеукраїнська, - каже організатор Григорій Недолуга. Люди принесли плакати зі своїми вимогами: "Батьки на захисті освіти своїх дітей", "Батьки за традиційну освіту", "За живу школу".



Школа повинна бути школою, я не задоволена тим, як мої діти навчаються дистанційно", - каже учасниця акції Тетяна Доля.



У поліції про акцію знали, сьогодні тут забезпечують порядок. "Акція відбувається без порушення карантинних вимог", - каже заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.



Як розповів Григорій Недолуга, свої вимоги люди оформили у письмове звернення, яке занесли до Волинської облдержадміністрації. Одне з них адресоване президенту України, інше міністру охорони здоров'я.



Нагадаємо, на початку липня, депутати Луцькради письмово звернулися до Кабміну. У листі міські обранці вказали на неефективність та недоцільність упровадження дистанційного навчання у школах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Волинської ОДА прийшли батьки, які проти продовження дистанційного навчання.Акція під облдержадміністрацією сьогодні, 22 липня, розпочалась о 12:00, - розповіла Суспільному одна з учасницьДо акції "Батьки за традиційну освіту" у Луцьку долучилось 25 людей. Таку кількість учасників озвучив заступник начальника поліції містаАкція батьків всеукраїнська, - каже організатор. Люди принесли плакати зі своїми вимогами: "Батьки на захисті освіти своїх дітей", "Батьки за традиційну освіту", "За живу школу".Школа повинна бути школою, я не задоволена тим, як мої діти навчаються дистанційно", - каже учасниця акціїУ поліції про акцію знали, сьогодні тут забезпечують порядок. "Акція відбувається без порушення карантинних вимог", - каже заступник начальника поліції міста Юрій Сидорук.Як розповів Григорій Недолуга, свої вимоги люди оформили у письмове звернення, яке занесли до Волинської облдержадміністрації. Одне з них адресоване президенту України, інше міністру охорони здоров'я.Нагадаємо, на початку липня, депутати Луцькради письмово звернулися до Кабміну. У листі міські обранці вказали на неефективність та недоцільність упровадження дистанційного навчання у школах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію