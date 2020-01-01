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Ймовірний спільник луцького терориста був волонтером АТО

Ймовірний спільник луцького терориста був волонтером АТО
44-річному жителю Харкова, якого перевіряють на причетність до подій в Луцьку, готують підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю.

Про це 22 липня на брифінгу повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції Харківщини Сергій Чиж, - пише Суспільне.

За його словами, правоохоронці отримали оперативну інформацію про зброю у приватному будинку 44-річного чоловіка. На обшук прибули працівники СБУ, криміналісти, експерти Інституту судових експертиз.

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"В ході проведення невідкладних обшуків було встановлено, що, дійсно, у громадянина, 1976 року народження, який проживав в будинку на території Індустріального району, знаходилася зброя. Це близько шести гранат, револьвери, пістолети, кобури, гвинтівка і патрони до гвинтівки — як патрони до нарізної зброї, це калібр 7.62, так і до гладкоствольної... Обшук і огляд даної зброї, тривав майже цілу ніч", — сказав Чиж.

Поліція призначила 12 судових експертиз.

Волонтерство в АТО

За інформацією слідчих, чоловік їздив в зону АТО як волонтер.

"В ході слідства було встановлено, що громадянин в 2014-2015 рр. займався волонтерством в зоні АТО і звідти привіз зброю. Слідством висунуто ряд версій про надходження зброї, зберігання зброї й причетності даної особи до інших злочинів на території Харківської області, так і на території України", — повідомив начальник Слідчого управління.
Ймовірний спільник луцького терориста був волонтером АТО

"Поки що допит його не проведений, але слідством і оперативними працівниками встановлений контакт. На словах він сказав, що для самозахисту", — повідомив Чиж.

Деяка зброя, переважно мисливська, зареєстрована, з'ясували слідчі.

"Ми розглядаємо версію... канал надходження зброї, це чи посилка, чи самопривіз, чи хтось привіз…", — сказав начальник управління.

Чим ще займався затриманий у Харкові, поліція встановлює.

"Займався волонтерством, ще виготовляв і перепродавав монети, які можливо, мали історичну цінність. В ході обшуку монети ніякі не вилучалися, але є інформація, що він цим питанням займався і саме так заробляв на життя", — зазначив начальник слідчого управління.

Ймовірний зв'язок з нападником у Луцьку

Чи причетний харків'янин до злочину в Луцьку і в чому полягає цей зв'язок, розслідує СБУ.

"Стосовно Максима Кривоша (підозрюваного у захопленні заручників в Луцьку — ред.), цим питанням юридично і законно займається СБУ. Тому я як начальник слідчого управління у Харківській області юридично не уповноважений коментувати або щось розповідати по лінії, яке розслідує слідчі СБУ", — сказав Чиж.

"В наше кримінальне провадження, яке розслідує поліція, також включені й здійснюють оперативне супроводження працівники Служби безпеки України. Є одна з версій, яка розглядається. Поки що на сьогоднішню хвилину я не готовий коментувати", — повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції.

Чи поділяв харків'янин погляди затриманого в Луцьку, чи належав до якоїсь організації, поліція ще встановлює.

"Поки що я не готовий коментувати, тому що конкретних доказів немає", — сказав Чиж.

Затриманого мають допитати і вручити підозру. Суд обиратиме йому запобіжний захід 23 липня.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

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Теги: спільник, терорист, Луцьк, заручники, Харків
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Коментарі 1
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Почалося.росія,Білорусь і Україна-"братья" навек.Якщо ми їх не зупинимо,горіти нам в пеклі.СЛАВА БОГУ І СЛАВА УКРАЇНІ!
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