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У МОЗ пояснили, як працює нова система карантину

У МОЗ пояснили, як працює нова система карантину
Уряд продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами — тепер регіони України ділитимуться на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У чому зміни: у нас залишається адаптивний карантин, тобто карантин, коли в залежності від ситуації у кожному регіоні встановлюються ті чи інші обмеження. При чому ми, подивившись на те, як це відбувається у нашій країні, бачимо, що інколи в розмірах одного й того ж регіону, а у нас в країні регіони, наші області, достатньо великі, ситуація може бути різною. Тобто, в одній частині області краща епідеміологічна ситуація, аніж в іншій. Тому було встановлено, що у нас адаптивний карантин не тільки запроваджується на території всього регіону, а до адміністративно-територіальної одиниці — міста або району. Крім того, ми встановили чотири так звані "зони”, — сказав міністр.

Нові рівні — “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” та “червоний”, зі слів міністра, залежать від чотирьох показників — рівень наповненості ліжок, кількість тестувань на 100 тис. населення і два показники, які відображають динаміку захворюваності на коронавірусну хворобу.

“У "зеленій“ зоні встановлюються загальні правила, до яких всі звикли. Це обов’язкове носіння маски в місцях скупчення людей, в будь-якому закладі, будівлі, або на транспорті, обов’язкове дотримання соціальної дистанції, наповненість кінотеатрів та залів театрів не більш, ніж на 50%, а також пересування громадським транспортом у кількості не більше, ніж кількість місць для сидіння. Потім в залежності від складності йде "жовта“, "помаранчева“ зона і "червона“. Найбільш жорсткий карантин в "червоній“ зоні”, — повідомив Степанов.

Також він зазначив, що регіон може перейти в іншу зону, коли 5 днів поспіль буде спостерігатись збільшення по одному з показників. Рішення про перехід ухвалює комісія ТЕБ та НС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України.

У МОЗ пояснили, як працює нова система карантину


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Теги: карантин, нова система, Україна
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