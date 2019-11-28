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У місті на Волині через ремонт дороги до 1 вересня перекриють рух вулицею

У місті на Волині через ремонт дороги до 1 вересня перекриють рух вулицею
У зв’язку з проведенням капітального ремонту дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин у Ковелі перекриють рух автотранспорту по вулиці Шевченка до перехрестя з Варшавською.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.

Так, з 23 липня по 1 вересня тимчасово закриють рух автомобільного транспорту по вул. Шевченка (від перехрестя з вул.Геологів та перехрестя з вул.Ніла Хасевича) до перехрестя з вул. Варшавська.

Об’їзд здійснюватиметься згідно погоджених схем.


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Теги: Ковель, перекриття руху, ремонт дороги
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