У місті на Волині через ремонт дороги до 1 вересня перекриють рух вулицею





Про це



Так, з 23 липня по 1 вересня тимчасово закриють рух автомобільного транспорту по вул. Шевченка (від перехрестя з вул.Геологів та перехрестя з вул.Ніла Хасевича) до перехрестя з вул. Варшавська.



Об’їзд здійснюватиметься згідно погоджених схем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням капітального ремонту дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин у Ковелі перекриють рух автотранспорту по вулиці Шевченка до перехрестя з Варшавською.Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.Так, з 23 липня по 1 вересня тимчасово закриють рух автомобільного транспорту по вул. Шевченка (від перехрестя з вул.Геологів та перехрестя з вул.Ніла Хасевича) до перехрестя з вул. Варшавська.Об’їзд здійснюватиметься згідно погоджених схем.

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