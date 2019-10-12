15 пасажирів у лікарні, водій втік: на Дніпропетровщині автобус злетів у кювет. ФОТО
23 липень, 23:31
У Дніпропетровській області сталася ДТП, 15 людей доправили до лікарні.
Про це в Telegram повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише Укрінформ.
"У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі, 15 пасажирів доставили в лікарню. Попередньо з'ясували, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.
На місці ДТП з маршрутним автобусом працювала поліція.
Зазначають, що на момент аварії у транспорті перебували близько 20 пасажирів. 15 людей доставили до лікувального закладу. Водій втік із місця ДТП. Наразі вживають заходи для його затримання.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це в Telegram повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише Укрінформ.
"У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі, 15 пасажирів доставили в лікарню. Попередньо з'ясували, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.
На місці ДТП з маршрутним автобусом працювала поліція.
Зазначають, що на момент аварії у транспорті перебували близько 20 пасажирів. 15 людей доставили до лікувального закладу. Водій втік із місця ДТП. Наразі вживають заходи для його затримання.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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