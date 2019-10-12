15 пасажирів у лікарні, водій втік: на Дніпропетровщині автобус злетів у кювет. ФОТО





Про це в



"У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі, 15 пасажирів доставили в лікарню. Попередньо з'ясували, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.





На місці ДТП з маршрутним автобусом працювала поліція.



Зазначають, що на момент аварії у транспорті перебували близько 20 пасажирів. 15 людей доставили до лікувального закладу. Водій втік із місця ДТП. Наразі вживають заходи для його затримання.



Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області сталася ДТП, 15 людей доправили до лікарні.Про це в Telegram повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише Укрінформ "У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі, 15 пасажирів доставили в лікарню. Попередньо з'ясували, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.На місці ДТП з маршрутним автобусом працювала поліція.Зазначають, що на момент аварії у транспорті перебували близько 20 пасажирів. 15 людей доставили до лікувального закладу. Водій втік із місця ДТП. Наразі вживають заходи для його затримання.Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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