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Випускник з Волині, який склав ЗНО на 200 балів, поділився секретом успіху

Випускник з Волині, який склав ЗНО на 200 балів, поділився секретом успіху
Випускник Володимир-Волинського НВК №3 – ліцею Владислав Сацюк набрав 200 балів, склавши ЗНО з історії України.

Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту Володимира-Волинського В’ячеслав Петрук у facebook, - пише Буг.

У коментарі Владислав Сацюк розповів, що результати зміг подивитись аж о 2 ночі, адже до цього через велику завантаженість сайт Українського центру оцінювання якості освіти просто “ліг”. Але очікування себе виправдали: коли побачив у своєму кабінеті омріяні 200 балів, то дуже зрадів і зрозумів, що рік підготовки минув не даремно.

Окрім історії України, я, звісно, складав обов’язковий предмет – українську мову і літературу, а також англійську. Усіма результатами задоволений, адже з української мови я отримав 195 балів, з англійської – 194.

Якраз результат з історії України є найважливішим для мене, оскільки цей предмет має найбільший коефіцієнт при вступі на мою спеціальність (міжнародні відносини).

Владислава Сацюка, який здав ЗНО з історії України на абсолютні 200 балів, готувала вчитель Руденко Наталія Володимирівна. Хлопець надзвичайно вдячний їй, адже з нею свого часу пройшов безліч олімпіад та турнірів з історії, на підготовку до яких було витрачено не одну годину. Також зазначає, що під час карантину міг у будь-який момент зателефонувати їй і Наталя Володимирівна з радістю відповідала на усі питання.

Щодо секрету свого успіху, зазначає, що усе насправді дуже просто.

"Перш за все, потрібно поставити собі ціль і йти до неї, наполегливо працюючи. По-друге, усім майбутнім одинадцятикласникам раджу “подружитися” з програмою ЗНО з вашого предмету – документом, згідно з яким і складаються тестові завдання на екзамен (так ви не будете вчити “воду”). Ну і по-третє, бажаю мати усім такого хорошого вчителя як Наталія Володимирівна", - розповів школяр.

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Теги: ЗНО, бали, успіх
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