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Ймовірному спільнику луцького терориста обрали у Харкові запобіжний захід

Ймовірному спільнику луцького терориста обрали у Харкові запобіжний захід
У Харкові обрали запобіжний захід 44-річному ймовірному спільнику луцького терориста. Чоловік має провести за гратами два місяці, утім може вийти під заставу у розмірі 175 тисяч гривень.

Таке рішення ухвалив Орджонікідзевський районний суд Харкова, пише "ТСН".

Чоловіка затримали затримали після того, як Максим Кривош здався. За день до теракту в Луцьку Кривош надіслав харків'янину посилку. Що в ній було - правоохоронці досі мовчать, натомість оприлюднили знімки вилученої у ймовірного спільника зброї.

"Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 учбово-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ , "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї", - розповіли правоохоронці. 

Своєю чергою луцький терорист, який називає себе Максим Плохой, стверджує, що у нього спільників не було.

Нагадаємо, вчора у суді терористу Максиму Кривошу (Плохому), який захопив у Луцьку автобус «Краснилівка – Берестечко» з 13 пасажирами, обрали міру запобіжного заходу. Його взяли під варту на 60 днів – до 18 вересня включно.

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Теги: теракт, Луцьк, спільник
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