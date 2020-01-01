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Волонтери закликають волинян привітати з днем народження хлопчика, батьки якого загинули в аварії

Волонтери закликають волинян привітати з днем народження хлопчика, батьки якого загинули в аварії
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

25 липня день народження святкує Андрійко Циплюк. Батько малюка – Циплюк Микола Павлович, учасник бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Він з дружиною планував відсвяткувати день народження старшого братика Андрійка – Сашка, і з цією метою їхали автівкою з Володимира-Волинського до Луцька. Проте страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця відразу забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні побратимів з рідної 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23.12.2017 р. чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.

Майже місяць Андрійко і Сашко теж боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріває любляча тітка Тетяна та її 15-тирічна донька Валерія.

Росте Андрійко жвавим та допитливим. Разом із старшим братиком ходить у садочок. Там йому подобаються музичні заняття, любить танцювати. Опікун Таня каже, що у нього є артистичні здібності. І що б не робив цей маленький козак, і де б він не був – з його обличчя не сходить посмішка.

Ще він обожнює тваринок. Раніше у них вдома був папуга, з яким він постійно розмовляв. А зараз в хаті є рибки за якими Андрійко залюбки спостерігає. Як і всі дітки, малюк обожнює мультфільми, залюбки гуляє з братиком і Лерочкою по місту та в захопленні пізнає світ навколо. Раніше полюбляв кататися на велосипеді, але, на жаль, цей вид транспорту зіпсувався ще у минулому році.

Зробити сюрприз малюку може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.

Інформація для благодійників: Циплюк Аандрійко – 3 роки (25.07.2017). м. Луцьк. Зріст: 120 см. Розмір взуття: 27.

Реквізити для допомоги: 5168 7573 4324 6791 (Циплюк Тетяна Павлівна, Приватбанк)

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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