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У Луцьку зіткнулись маршрутка та мінівен. ФОТО

У Луцьку зіткнулись маршрутка та мінівен. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мінівена та маршрутки.

ДТП сталася 24 липня на вулиці Гордіюк, пише 12 канал.

Транспортні засоби отримали механічні ушкодження: у автівки розбитий капот, а у автобуса – пошкоджена задня частина кузова.

За попередньою інформацією у ДТП ніхто не постраждав.

У Луцьку зіткнулись маршрутка та мінівен. ФОТО
У Луцьку зіткнулись маршрутка та мінівен. ФОТО
У Луцьку зіткнулись маршрутка та мінівен. ФОТО

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Теги: аварія, маршрутка, мінівен, Гордіюк
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