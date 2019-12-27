У Луцьку зіткнулись маршрутка та мінівен. ФОТО





ДТП сталася 24 липня на вулиці Гордіюк, пише



Транспортні засоби отримали механічні ушкодження: у автівки розбитий капот, а у автобуса – пошкоджена задня частина кузова.



За попередньою інформацією у ДТП ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мінівена та маршрутки.ДТП сталася 24 липня на вулиці Гордіюк, пише 12 канал Транспортні засоби отримали механічні ушкодження: у автівки розбитий капот, а у автобуса – пошкоджена задня частина кузова.За попередньою інформацією у ДТП ніхто не постраждав.

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