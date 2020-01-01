Курс валют у Луцьку на 26 липня





Євро при купівлі становить – 31,80, продажу – 32,60.



Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,39.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.35, продаж – 7.41.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27,70, а продаж – 28,00.Євро при купівлі становить – 31,80, продажу – 32,60.Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,39.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.35, продаж – 7.41.

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