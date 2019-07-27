Відомі українські зірки привітали володимирчан з Днем міста. ВІДЕО





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У відео знялися відомі українські співаки та гумористи: лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Олег Винник, Оксана Муха, Ірина Федишин та учасники комади "VIP-Тернопіль" Віктор Гевко та Юрій Ткач.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 липня Володимир-Волинський святкує 1032-гу річницю з дня заснування міста. Популярні українські зірки привітали володимирчан з Днем міста.Відео опублікували на офіційній сторінці міста Володимир у Facebook.У відео знялися відомі українські співаки та гумористи: лідер гурту "Антитіла"та учасники комади "VIP-Тернопіль"та

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