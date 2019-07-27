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Відомі українські зірки привітали володимирчан з Днем міста. ВІДЕО

Відомі українські зірки привітали володимирчан з Днем міста. ВІДЕО
26 липня Володимир-Волинський святкує 1032-гу річницю з дня заснування міста. Популярні українські зірки привітали володимирчан з Днем міста.

Відео опублікували на офіційній сторінці міста Володимир у Facebook.

У відео знялися відомі українські співаки та гумористи: лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Олег Винник, Оксана Муха, Ірина Федишин та учасники комади "VIP-Тернопіль" Віктор Гевко та Юрій Ткач.

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Теги: Володимир, День міста, українські зірки
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