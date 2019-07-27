Відомі українські зірки привітали володимирчан з Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
26 липня Володимир-Волинський святкує 1032-гу річницю з дня заснування міста. Популярні українські зірки привітали володимирчан з Днем міста.
Відео опублікували на офіційній сторінці міста Володимир у Facebook.
У відео знялися відомі українські співаки та гумористи: лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Олег Винник, Оксана Муха, Ірина Федишин та учасники комади "VIP-Тернопіль" Віктор Гевко та Юрій Ткач.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Володимирі-Волинському День міста відбудеться онлайн. ПРОГРАМА
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Відео опублікували на офіційній сторінці міста Володимир у Facebook.
У відео знялися відомі українські співаки та гумористи: лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Олег Винник, Оксана Муха, Ірина Федишин та учасники комади "VIP-Тернопіль" Віктор Гевко та Юрій Ткач.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Володимирі-Волинському День міста відбудеться онлайн. ПРОГРАМА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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