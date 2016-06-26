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На озері Світязь перевернувся катамаран, у воді опинились шестеро дорослих та двоє дітей

На озері Світязь перевернувся катамаран, у воді опинились шестеро дорослих та двоє дітей
На озері Світязь, що у Шацькому районі, водолази групи водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС України у Волинській області врятували людей.

Про це повідомив речник Управління ДСНС в області Володимир Нестеров.

Пригода трапилася у неділю, 26 липня, близько 15-ї години в урочищі Гряда. Катамаран, на якому плавали відпочивальники, перевернувся, і восьмеро людей, серед яких двоє дітей 12 і 6 років, без рятувальних жилетів опинилися у воді. Допомога знадобилася шістьом з них.

Потерпілих доставили на берег, медичної допомоги вони не потребували.

"Вкотре застерігаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді", - наголошують рятувальники.

На озері Світязь перевернувся катамаран, у воді опинились шестеро дорослих та двоє дітей

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Теги: Світязь, катамаран, рятувальники
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