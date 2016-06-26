На озері Світязь перевернувся катамаран, у воді опинились шестеро дорослих та двоє дітей





Про це Володимир Нестеров.



Пригода трапилася у неділю, 26 липня, близько 15-ї години в урочищі Гряда. Катамаран, на якому плавали відпочивальники, перевернувся, і восьмеро людей, серед яких двоє дітей 12 і 6 років, без рятувальних жилетів опинилися у воді. Допомога знадобилася шістьом з них.



Потерпілих доставили на берег, медичної допомоги вони не потребували.



"Вкотре застерігаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді", - наголошують рятувальники.





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