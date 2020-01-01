Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»З 09:00 – 17:00: Магазин «АВС інтер», «СІТІ», міська рада, АТС, м. Устилуг, вул. О.Хохол, Л.Українки, Липова, Квіткова, Миру, Стравінського, Володимирська, Пархоменка, 37, 26, 28, «АВС плюс», «Зодіак», школа, дитячий садок, ПМК, музей, «Максим», водоканал, магазин, церква, с. Бегета, вул.: Нова, Перштравнева.З 09:00 – 17:00: Пірванче, Сільце, Горохів.1. З 09:30 – 16:30: монастир с. Низкиничі, школа, с. Низкиничі, вул. Кисіля Шевченка.2. З 10:00 – 16:30: школа Башня, с. Мишів вул. Шкільна.3. З 10:00 – 17:00: школа ФОП Бойко, Київстар, с. Грушів, с. Милятин Грушів.З 10:00 – 17:00: с. Добре, вул. Тиха.1. З 08:00 – 17:00: с. Липляни, ФОП Дудка С.I., ФОП Колесник Михайло Олександрович, ФОП Колесник Михайло Олександрович, с. Жидичин, КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД», с. Кульчин, с. Жидичин, ПАТ «Волиньгаз» Ківерцівське УГГ, ФОП Захарчук Тетяна Яківна, с. Кульчин, ФОП Грек Іван Григорович, с. Кульчин, Липлянська допоміжна школа-інтернат, ФОП Дужик Вадим Богданович, КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД», с. Жидичин, ТзОВ «Ніколь», ТзОВ «ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС», ФОП Чернета Леонід Сергійович, Тишик Дмитро Васильович, ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна, ФОП Бондарук Ірина Миколаївна, ПАТ «Державний ощадний банк України», Релігійна громада ХВЄ, ФОП Бондарук Валерій Олександрович, ФОП Громик Михайло Степанович, ФОП Сірук Леонід Петрович, ФОП Доманський В.Ф., КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД», ФОП Подригуля Олеся Стефанівна, ПАТ «Укртелеком», Відділ освіти Ківерцівської РДА, ФОП Поліщук Василь Анатолієвич, ПАТ «Кульчинський силікатний завод», ФОП Козицька Руслана Володимирівна, Свято-Покровська релігійна громада, ФОП Бандура Микола Ананійович, ПрАТ «Київстар», ТзОВ «Царство Нептуна», ФОП Павленко Віталій Анатолійович, Рак Галина Іванівна, ТзОВ «Футбольний клуб "Волинь», ФОП Фещук Ольга Іванівна, ПП «Корсар», ФОП Олексієвець Микола Петрович, ФОП Лащук Лілія Миколаївна, ОК «Гаївка», Побут. споживач Зайцева Анелія Аркадіївна, ДП «Прикарпатзахідтранс» ПЗ ВАТТ, Побут. споживач Панасюк М.В., ФОП Глушко Галина Михайлівна, ФОП Волк Оксана Іванівна, ТзОВ «Виробнича компанія «Діоніс», ФОП Шапошніков Петро Сергійович, Відділ освіти, ФОП Демчук Лариса Олександрівна, Релігійна громада, СФГ «Дар», Антонюк Денис Олегович, Трофимук В.Г., Луцька автомобільна школа ТСОУ, ФГ «БОМІС», вул. Санаторна, с. Жидичин, вул. Л. Українки, вул.17-го Вересня, с. Кульчин, вул.6-го Лютого, вул. Кірова, вул. Космонавтів, вул. Колгоспна, с. Жидичин, вул. Шевченка, вул. Гвардійська, вул.5-го Лютого, вул. Санаторна, вул. Річкова, вул. Санаторна, с. Жидичин, вул. Л. Українки, буд. 1-45, вул.1-го Травня, с. Жидичин, вул. Шевченка, вул. Щорса, вул.17-го Вересня, вул. Ів. Франка, вул. Ковальова, вул. Ст. Бойка, вул. Селищна, с. Жидичин, вул.17-го Вересня, вул. Заводська, вул. Молодіжна, вул. Набережна, вул. Учительська, вул. Миру, вул. Б. Хмельницького, КТП-562 с. Кульчин, с. Озерце, вул. Жовтнева, с. Небіжка, вул. Котляревського, вул. М.Вовчка, вул. Зелена, вул. Жовтнева, вул.1-го Травня, вул. Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул. Кірова вул. Садова, вул. Котляревського, вул. Озерцівська, с. Прилуцьке, вул. Дружби, с. Дачне, вул. О. Кошового, вул. Дружби, с. Озерце, вул. Тракторна, с. Клепачів, вул. Незалежності, с. Клепачів, вул.8-го Березня.2. З 09:00 – 17:00: Олицька ВД Ківерцівська філія ПАТ «Волиньобленерго» КТП-285 смт. Олика, вул. І.Франка, буд. 1-3, 7, 9-22, 24-28, 33-38, 40, 42-45, 49, 51 вул. Довженка, буд. (непарні) 3-9, 15-25, 29-33, 1а, Цуманська районна лікарня №3 КТП-332, вул. Гончара, буд. 4, 6, 8, 10, 12, 14а с. Миловиця вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23, 29-41, 51-57), (парні 6-12) вул. Гончара, буд. (непарні 1-37, 35а), (парні 2, 16-22, 26-30).З 09:00 – 17:00: Білашівська сільська рада, с. Грушівка, смт. Люблинець.1. З 09:00 – 17:00: Магазин по вул. Зарічна 37, Мисливсько-рибальський центр, Виробниче приміщенні по вул. Шевченка 22, Гаражі, П-ць Кречковський, П-ць Бренич, вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська, вул. Зарічна.2. З 13:30 – 17:00: Дитячий садок №51, Магазин «Наш край», Салон краси Мілена, Спорт комплекс Стріла, вул. Станіславського, 50, бульв. Дружби народів, 13, 13а, 15.З 09:00 – 17:00: ФОП Овсіюк О.Я. – столярний цех, ФОП Яручик В.А. – магазин, Луцький авторемонтний завод, ТзОВ «Астеліт» - базова СМЗ, ТзОВ «Касі» - магазин, ФОП Токар Н.М. – цегляна будівля, ОК «Струмочок» - житловий масив, ТОВ «ВОГ Рітейл» - АЗК №28, с. Струмівка, вул. Сільська, Східна.З 09:00 – 17:00: с. Борова. частково с. Рівне, Запілля, Любомльська ДЮСШ, м. Любомль вул. Незалежності.1-го травня, клуб с. Острів’я, магазин с. Острів’я, церква.З 10:00 – 17:00: ФОП Черевко Б.І, с. Залізниця, вул. Рівненська, Л.Українки, пров. Поліщука.З 09:00 – 17:00: Нововолинськ, вул. Ціолковського 1-23, Полуботка, Савури, Дачне товариство «Мічурінець», вул. НестероваЗ 09:00 – 17:00: с. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна, с. Топільне, майстерня, магазин, вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна, с. Березолуки овочесховища, с. Олешковичі ФАП, молитовний дім, вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна, с. Залісці школа, дитячий садок, с. Ворончин вул. Озерна, Шевченка, м. Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти, м. Рожище вул. 1 Травня, Грушевського, Січових стрільців, с. Берегове (повністю), с. Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ, с. Сокіл кар’єр, с. Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама.З 10:00 – 17:00: с. Мокре х. Язвина, с. Кримне, вул Молодіжна, с Смолярі вул. Лугова, Польова, смт. Стара Вижва, вул. Залізнична, Привокзальна.З 10:00 – 16:30: СВК «Дружба» - бригада, с. Нири, ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки, ПрАТ «Волиньобленерго» - дільниця, ФОП Подсадна – магазин, ПТУ-22 НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв»- забійний цех, с.м.т.Луків вул. Галана, Л.Українки, Гагаріна, пров. Західний, Лисинка, Спокійна, Шевченка, миру, Грушевського.