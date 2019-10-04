На Миколаївщині чоловік зробив електромобіль із дивана та піаніно. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
Миколаївський пенсіонер зробив електромобіль з непотребу. У хід пішла фанера від старого дивану і ящика з-під електричного піаніно.
З магазину в машині тільки двигуни і акумулятори, - пишуть Факти.
Богдан Адамович – вчитель фізики, керував шкільним гуртком юного техніка. Його учні отримували призи за механічні розробки. На пенсії чоловік вирішив зробити щось для себе.
Більшість деталей перероблені з непотребу. Оригінальні лише два двигуни і гелієві акумулятори. На них можна проїхати 25 км зі швидкістю 20 км/год.
Деталі – у сюжеті:
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З магазину в машині тільки двигуни і акумулятори, - пишуть Факти.
Богдан Адамович – вчитель фізики, керував шкільним гуртком юного техніка. Його учні отримували призи за механічні розробки. На пенсії чоловік вирішив зробити щось для себе.
Більшість деталей перероблені з непотребу. Оригінальні лише два двигуни і гелієві акумулятори. На них можна проїхати 25 км зі швидкістю 20 км/год.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 14:56