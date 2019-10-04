вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Миколаївщині чоловік зробив електромобіль із дивана та піаніно. ВІДЕО

На Миколаївщині чоловік зробив електромобіль із дивана та піаніно. ВІДЕО
Миколаївський пенсіонер зробив електромобіль з непотребу. У хід пішла фанера від старого дивану і ящика з-під електричного піаніно.

З магазину в машині тільки двигуни і акумулятори, - пишуть Факти.

Богдан Адамович – вчитель фізики, керував шкільним гуртком юного техніка. Його учні отримували призи за механічні розробки. На пенсії чоловік вирішив зробити щось для себе.

Більшість деталей перероблені з непотребу. Оригінальні лише два двигуни і гелієві акумулятори. На них можна проїхати 25 км зі швидкістю 20 км/год.

Деталі – у сюжеті:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: електромобіль, Миколаївщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО
Сьогодні, 15:07
На Миколаївщині чоловік зробив електромобіль із дивана та піаніно. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
«Дай Боже, щоб усі так жили, як ми»: подружжя волинян разом вже пів століття
Сьогодні, 14:23
На Волині поліція перевіряє мототранспорт: які виявили порушення. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 27 липня
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
На Миколаївщині рейсовий автобус врізався у вантажівку: 17 постраждалих. ФОТО На Миколаївщині рейсовий автобус врізався у вантажівку: 17 постраждалих. ФОТО
19 лютий, 09:58
Голодна серед п'яних батьків: на Миколаївщині рятували 2-річну дівчинку. ВІДЕО Голодна серед п'яних батьків: на Миколаївщині рятували 2-річну дівчинку. ВІДЕО
24 січень, 13:48
На Миколаївщині після укусу хворого на сказ собаки помер 31-річний чоловік На Миколаївщині після укусу хворого на сказ собаки помер 31-річний чоловік
13 січень, 12:06
Заклеювала роти скотчем: вихователька дитсадка знущалася над дітьми на Миколаївщині Заклеювала роти скотчем: вихователька дитсадка знущалася над дітьми на Миколаївщині
04 жовтень, 2019, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На озері Світязь знайшли браконьєрські сітки з рибою. ФОТО
Сьогодні, 15:07
 0
На Миколаївщині чоловік зробив електромобіль із дивана та піаніно. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
 0
«Дай Боже, щоб усі так жили, як ми»: подружжя волинян разом вже пів століття
Сьогодні, 14:23
 0
На Волині поліція перевіряє мототранспорт: які виявили порушення. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 27 липня
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8