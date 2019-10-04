На Миколаївщині чоловік зробив електромобіль із дивана та піаніно. ВІДЕО





З магазину в машині тільки двигуни і акумулятори, - пишуть



Богдан Адамович – вчитель фізики, керував шкільним гуртком юного техніка. Його учні отримували призи за механічні розробки. На пенсії чоловік вирішив зробити щось для себе.



Більшість деталей перероблені з непотребу. Оригінальні лише два двигуни і гелієві акумулятори. На них можна проїхати 25 км зі швидкістю 20 км/год.



Деталі – у сюжеті:







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