Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти
Сьогодні, 17:54
Житель Харкова, якого 21 липня затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю, вийшов з-під варти 27 липня під заставу в сумі 175 тисяч гривень.
Цю інформацію підтвердив Суспільному його адвокат Андрій Костяний. За його даними, заставу внесли родичі підозрюваного.
В день затримання глава МВС Арсен Аваков назвав затриманого у Харкові "товаришем, який мав ділові контакти" з Максимом Кривошем, підозрюваним у захопленні заручників в Луцьку. Підозрюваний харків'янин причетність до луцьких подій відкидає.
Підозру харків'янину оголосили за однією статтею — незаконне поводження зі зброєю. Він визнав провину тільки у зберіганні зброї.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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Цю інформацію підтвердив Суспільному його адвокат Андрій Костяний. За його даними, заставу внесли родичі підозрюваного.
В день затримання глава МВС Арсен Аваков назвав затриманого у Харкові "товаришем, який мав ділові контакти" з Максимом Кривошем, підозрюваним у захопленні заручників в Луцьку. Підозрюваний харків'янин причетність до луцьких подій відкидає.
Підозру харків'янину оголосили за однією статтею — незаконне поводження зі зброєю. Він визнав провину тільки у зберіганні зброї.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
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