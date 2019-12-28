вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти

Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти
Житель Харкова, якого 21 липня затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю, вийшов з-під варти 27 липня під заставу в сумі 175 тисяч гривень.

Цю інформацію підтвердив Суспільному його адвокат Андрій Костяний. За його даними, заставу внесли родичі підозрюваного.

В день затримання глава МВС Арсен Аваков назвав затриманого у Харкові "товаришем, який мав ділові контакти" з Максимом Кривошем, підозрюваним у захопленні заручників в Луцьку. Підозрюваний харків'янин причетність до луцьких подій відкидає.

Підозру харків'янину оголосили за однією статтею — незаконне поводження зі зброєю. Він визнав провину тільки у зберіганні зброї.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спільник, Харків, луцький терорист, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Деякий час двовладдя триватиме, – депутат Волиньради про існування РДА і райрад після створення нових районів
Сьогодні, 18:32
Які дороги на Волині відремонтували цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:20
Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти
Сьогодні, 17:54
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Сьогодні, 17:41
У Луцьку під час безкоштовного обстеження в однієї людини виявили гепатит С
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
Ймовірний спільник луцького терориста був волонтером АТО Ймовірний спільник луцького терориста був волонтером АТО
22 липень, 16:33
Суд дав довічне та відпустив організаторів теракту в Харкові Суд дав довічне та відпустив організаторів теракту в Харкові
28 грудень, 2019, 12:38
У Харкові чоловік зґвалтував 16-річну дівчину У Харкові чоловік зґвалтував 16-річну дівчину
19 жовтень, 2018, 16:30
У Харкові чоловік порізав шию 16-річній школярці У Харкові чоловік порізав шию 16-річній школярці
04 жовтень, 2018, 07:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Деякий час двовладдя триватиме, – депутат Волиньради про існування РДА і райрад після створення нових районів
Сьогодні, 18:32
 0
Які дороги на Волині відремонтували цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:20
 0
Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти
Сьогодні, 17:54
 0
Показали красу волинського озера Пісочне. ФОТО
Сьогодні, 17:41
 0
У Луцьку під час безкоштовного обстеження в однієї людини виявили гепатит С
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8