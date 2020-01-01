Україна опинилася у «червоній зоні» щодо поширення коронавірусу





Про це повідомляє



“Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.



Вказано, що показник захворюваності в Україні становить 66,70 активних хворих на 100 тисяч населення.



Найвищий рівень захворюваності в США - 643,79 активних хворих на 100 тис. населення.



Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 66,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 919.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна станом на 28 липня входить до списку країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусу. Показник захворюваності - 66,70 активних хворих на 100 тисяч населення.Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.“Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.Вказано, що показник захворюваності в Україні становить 66,70 активних хворих на 100 тисяч населення.Найвищий рівень захворюваності в США - 643,79 активних хворих на 100 тис. населення.Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 66,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 919.

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