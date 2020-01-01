вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна опинилася у «червоній зоні» щодо поширення коронавірусу

Україна опинилася у «червоній зоні» щодо поширення коронавірусу
Україна станом на 28 липня входить до списку країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусу. Показник захворюваності - 66,70 активних хворих на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

“Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що показник захворюваності в Україні становить 66,70 активних хворих на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності в США - 643,79 активних хворих на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 66,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 919.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, червона зона, подорожі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 липня
Сьогодні, 20:00
Очільник Луцького НТУ братиме участь у виборах ректора
Сьогодні, 19:42
Україна опинилася у «червоній зоні» щодо поширення коронавірусу
Сьогодні, 19:18
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 липня
Сьогодні, 19:00
Деякий час двовладдя триватиме, – депутат Волиньради про існування РДА і райрад після створення нових районів
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
Україна потрапила до «червоної зони» через високу захворюваність на коронавірус Україна потрапила до «червоної зони» через високу захворюваність на коронавірус
23 червень, 19:45
Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32 Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32
Сьогодні, 09:21
В Україні – 920 нових хворих на коронавірус В Україні – 920 нових хворих на коронавірус
26 липень, 10:50
В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19 В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19
25 липень, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Очільник Луцького НТУ братиме участь у виборах ректора
Сьогодні, 19:42
 0
Україна опинилася у «червоній зоні» щодо поширення коронавірусу
Сьогодні, 19:18
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Деякий час двовладдя триватиме, – депутат Волиньради про існування РДА і райрад після створення нових районів
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8