В Ковелі звучатимуть твори Лесі Українки

У Ковелі, з нагоди річниці від дня смерті Лесі Українки, звучатимуть її твори.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Як відомо, 1 серпня - 107-а річниця від дня смерті Лесі Українки. Традиційно в ці дні у Ковель приїжджало чимало гостей, біля пам’ятника поетесі відбувалися творчі зустрічі.Цьогоріч у зв’язку з пандемією довелось відмовитись від звичних заходів.Спеціально до цього дня ковельські аматори записали твори Лесі Українки.1 серпня о 12:00 їх аудіозаписи звучатимуть біля пам’ятника нашої славетної землячки. Їх декламуватимуть учасники дитячої студії експериментального театру «10 ряд 10 місце» (керівник Альона Малюга-Мельникова) та інші поціновувачі творчості Лесі Українки.