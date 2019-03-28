В Ковелі звучатимуть твори Лесі Українки
Сьогодні, 08:10
У Ковелі, з нагоди річниці від дня смерті Лесі Українки, звучатимуть її твори.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Як відомо, 1 серпня - 107-а річниця від дня смерті Лесі Українки. Традиційно в ці дні у Ковель приїжджало чимало гостей, біля пам’ятника поетесі відбувалися творчі зустрічі.
Цьогоріч у зв’язку з пандемією довелось відмовитись від звичних заходів.
Спеціально до цього дня ковельські аматори записали твори Лесі Українки.
1 серпня о 12:00 їх аудіозаписи звучатимуть біля пам’ятника нашої славетної землячки. Їх декламуватимуть учасники дитячої студії експериментального театру «10 ряд 10 місце» (керівник Альона Малюга-Мельникова) та інші поціновувачі творчості Лесі Українки.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Як відомо, 1 серпня - 107-а річниця від дня смерті Лесі Українки. Традиційно в ці дні у Ковель приїжджало чимало гостей, біля пам’ятника поетесі відбувалися творчі зустрічі.
Цьогоріч у зв’язку з пандемією довелось відмовитись від звичних заходів.
Спеціально до цього дня ковельські аматори записали твори Лесі Українки.
1 серпня о 12:00 їх аудіозаписи звучатимуть біля пам’ятника нашої славетної землячки. Їх декламуватимуть учасники дитячої студії експериментального театру «10 ряд 10 місце» (керівник Альона Малюга-Мельникова) та інші поціновувачі творчості Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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