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В Ковелі звучатимуть твори Лесі Українки

В Ковелі звучатимуть твори Лесі Українки
У Ковелі, з нагоди річниці від дня смерті Лесі Українки, звучатимуть її твори.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Як відомо, 1 серпня - 107-а річниця від дня смерті Лесі Українки. Традиційно в ці дні у Ковель приїжджало чимало гостей, біля пам’ятника поетесі відбувалися творчі зустрічі.

Цьогоріч у зв’язку з пандемією довелось відмовитись від звичних заходів.

Спеціально до цього дня ковельські аматори записали твори Лесі Українки.

1 серпня о 12:00 їх аудіозаписи звучатимуть біля пам’ятника нашої славетної землячки. Їх декламуватимуть учасники дитячої студії експериментального театру «10 ряд 10 місце» (керівник Альона Малюга-Мельникова) та інші поціновувачі творчості Лесі Українки.

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Теги: Ковель, місто, річниця
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