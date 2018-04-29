Абітурієнти зможуть протестувати електронні кабінети і подати заяви на вступ

Упродовж двох днів, 29 та 30 липня, вступники матимуть можливість створити тестовий електронний кабінет та подати через нього заяви на вступ.Тестування триватиме з 10:00 29 липня до 22:00 30 липня 2020 року, - повідомляє Всеосвіта, посилаючись на МОН.У тестуванні можуть взяти участь особи, які мають:сертифікат ЗНО та свідоцтво/атестат про повну загальну середню освіту (подання заяв для здобуття освітніх ступенів «Фаховий молодший бакалавр», «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти);сертифікат ЄВІ/ЄФВВ та диплом про вищу освіту (подання заяв для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі вищої освіти).Тестування має на меті перевірити роботу ЄДЕБО під час пікових навантажень, які припадають зазвичай на перший та останній день реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, а також дати можливість вступникам ознайомитись з інтерфейсом системи.По закінченню тестування всі внесені заяви будуть видалені із системи. Логін і пароль на тестовий електронний кабінет також не будуть працювати.Офіційна реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня з 10:00.Для полегшення роботи з електронними кабінетами для вступників розроблені спеціальні покрокові Інструкції по роботі з системою для вступу на бакалавра та магістра.На що слід звернути увагу вступникам перед початком реєстрації електронних кабінетів та поданням заяв:неможливо зареєструвати електронний кабінет на неіснуючу або заборонену в Україні електронну пошту (наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо);до електронного кабінету потрібно завантажувати якісні фото, оскільки вони використовуватимуться для замовлення студентського квитка, максимальний розмір файлу – до 1Мб;краще заздалегідь спланувати куди і з яким пріоритетом подавати заяви, оскільки після того як заклад прийме заяву до розгляду, скасувати її можна тільки із втратою пріоритетності;пам’ятайте, на бюджет можна подати не більше як 5 заяв на будь-які спеціальності;кількість заяв, які можна подати на навчання за контрактом, не обмежується.