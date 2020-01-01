У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*



фотографа Артема Кравця.



Про це повідомляє адміністрація закладу.



Тема виставки: «Пролог». Роботи Артема Кравця доступні з 24 липня по 7 серпня, щодня з 10:00 до 22:00. Вхід вільний!

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Адреса: м Луцьк, вул. Сухомлинського 1, ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.





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