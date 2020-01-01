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У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*

У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*
У ТРЦ ПортCity триває виставка робіт 3-го учасника конкурсу мистецтв –
фотографа Артема Кравця.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тема виставки: «Пролог». Роботи Артема Кравця доступні з 24 липня по 7 серпня, щодня з 10:00 до 22:00. Вхід вільний!

Адреса: м Луцьк, вул. Сухомлинського 1, ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.

У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, виставка
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