У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*
Сьогодні, 10:15
У ТРЦ ПортCity триває виставка робіт 3-го учасника конкурсу мистецтв –
фотографа Артема Кравця.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: «Пролог». Роботи Артема Кравця доступні з 24 липня по 7 серпня, щодня з 10:00 до 22:00. Вхід вільний!
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Адреса: м Луцьк, вул. Сухомлинського 1, ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.
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фотографа Артема Кравця.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: «Пролог». Роботи Артема Кравця доступні з 24 липня по 7 серпня, щодня з 10:00 до 22:00. Вхід вільний!
⠀
Адреса: м Луцьк, вул. Сухомлинського 1, ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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