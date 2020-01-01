Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 липня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +13…+16 градусів, удень – +25…+26. Вітер північний, західний і північно-західний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +13…+16 градусів, удень – +25…+26. Вітер північний, західний і північно-західний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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