25 лікарень України отримали ліцензію на трансплантацію
Сьогодні, 07:44
У пілотному проекті з трансплантації тепер 19 медичних закладів, які мають ліцензію на пересадження органів. Ще шість медзакладів отримали її для пересадження кісткового мозку.
Про це пишуть Факти.
Тепер пацієнти зможуть обирати, в якому регіоні і закладі робити операцію, а надалі і спостерігатися. Але головним є те, що пацієнти за це не платитимуть, оскільки вартість операцій, згідно з тарифами, повністю покриватиметься за рахунок держави.
Однак тарифи на трансплантацію дещо змінились. Найбільше коштує алогенна трансплантація кісткового мозку (від донора) – 1 360 141 грн.
Знакова подія у сфері трансплантації сталася у липні цього року. У міській клінічній лікарні швидкої допомоги Львова провели першу операцію з пересадки серця.
Донором органів став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти. Мати загиблого та його сестра дали згоду на забір органів – серця і нирок, аби трансплантувати їх іншим пацієнтам.
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Про це пишуть Факти.
Тепер пацієнти зможуть обирати, в якому регіоні і закладі робити операцію, а надалі і спостерігатися. Але головним є те, що пацієнти за це не платитимуть, оскільки вартість операцій, згідно з тарифами, повністю покриватиметься за рахунок держави.
Однак тарифи на трансплантацію дещо змінились. Найбільше коштує алогенна трансплантація кісткового мозку (від донора) – 1 360 141 грн.
Знакова подія у сфері трансплантації сталася у липні цього року. У міській клінічній лікарні швидкої допомоги Львова провели першу операцію з пересадки серця.
Донором органів став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти. Мати загиблого та його сестра дали згоду на забір органів – серця і нирок, аби трансплантувати їх іншим пацієнтам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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