На Житомирщині чоловік через ревнощі облив дружину бензином і підпалив

У Хорошівському районі на Житомирщині поліцейські затримали чоловіка за підпал дружини.Так, 29 липня до поліції надішло повідомлення про госпіталізацію з опіками 41-річної жительки Давидівки, - пише відділ комунікації поліції Житомирської області.Під час перевірки поліцейські встановили, що співмешканець потерпілої облив її легкозаймистою речовиною та підпалив. Нині жінка – у лікарні, а чоловіка поліцейські затримали.Під час з’ясування обставин встановили, що увечері між цивільним подружжям виник раптовий конфлікт на грунті ревнощів. У розпалі емоцій 50-річний чоловік облив, ймовірно, бензином, дружину, яка у цей момент лежала, не очікуючи такого розвитку ситуації. Зрозумівши серйозність його намірів, жінка схопилась втікати, однак одяг на ній спалахнув через кинутий співмешканцем в її сторону запалений сірник."Потерпіла частково сама, частково з допомогою сусідів скинула палаючий одяг та разом загасили вогонь. Попередньо, прибулі медики діагностували опіки ІІ ступеню 20% тіла жінки. Чоловіка поліцейські затримали за місцем проживання. Він мав характерні ознаки алкогольного сп’яніння", - розповів начальник Хорошівського відділення поліціїЗа цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтями 15 (Замах на злочин), 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.Наразі встановлють усі обставини події.