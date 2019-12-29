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Син одного із найбагатших служителів Феміди України отримав нову посаду у луцькому суді

Син одного із найбагатших служителів Феміди України отримав нову посаду у луцькому суді
Син рівненського судді Вадима Торчинюка, який свого часу вважався одним із найбагатших суддів серед голів господарських судів України, у Господарському суді Волинської області отримав нову посаду. Віднедавна Іван Торчинюк став секретарем судового засідання.

Про це стало відомо з форми змін, поданої до декларації про майно і доходи молодшого Торчинюка. Інформацію «Силі правди» підтвердили і у господарському суді.

Іван Торчинюк почав працювати у суді в Луцьку з березня 2019-го року. На той час він ще був студентом і рік пропрацював на посаді старшого інспектора. З березня до травня 2020-го Торчинюк обіймав посаду головного спеціаліста відділу аналітично-статистичної роботи, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, а в травні цього року перевівся на посаду секретаря судового засідання.

До слова, зі ЗМІ Іван Торчинюк спілкуватися не забажав. Мовляв, у робочий час зайнятий своїми прямими обов’язками, а у тому, чи варто давати свій особистий номер журналістам, аби говорити після закінчення робочого дня, він сумнівається.

Батько Івана, Вадим Торчинюк, з 2014 року очолює Господарський суд Рівненської області. Ще у 2015-му році, коли електронне декларування стало обов’язковим, його статки виявились чи не найбільшими серед голів обласних господарських судів України. У 2017-му році НАБУ відкрило кримінально провадження проти судді за статтею про незаконне збагачення, проте згодом справу закрили.

Встиг відзначитись і сам Іван Торчинюк. У листопаді 2016-го року у центрі Луцька його затримали за керування автівкою напідпитку. Свою провину хлопець не визнав і від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився. Оскільки місцем проживання молодший Торчинюк вказав Київ, справу передавали від суду до суду аж до квітня 2017-го. Зрештою хлопця визнали винним, але через те, що тримісячний термін притягнення до адмінвідповідальності на той час вже збіг, луцький суддя Андрій Сівчук водійських прав його не позбавив і штрафу не призначив.

Зараз Івану Торчинюку 23 роки. Він має правничу освіту та юридичну компанію «Альтер-его», яку заснував у 2018-му році разом з Михайлом Полюшком та Олександром Довжиком. У декларації новоспечений працівник суду вказав, що володіє автівкою «BMW X5» 2013 року випуску за більш ніж мільйон гривень, старовинною напівзруйнованою будівлею у старому місті в Луцьку площею 172,9 квадратні метри та адмінприміщенням на 353,4 квадрати. З коштовних речей Іван Торчинюк задекларував годинник «Breitling», а з грошових активів готівкою – 17 тисяч євро, 25 тисяч доларів та 150 тисяч гривень. Також у свою декларацію син судді вніс 12 різних рахунків у банках.


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Теги: Іван Торчинюк, суд, посада, батько, статки
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Коментарі 5
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Ще шмарклі не висохли,а вже стільки "заробив".
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у хвайній Юкрайні...
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А ще кажете Укрвїні потрібна демократія , Сталін і Піночет укупі потрібен , інакше тут ніколи не буде нічого нормального.
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Сталіна на них нема , вже б давно сірники робив з бревен на Колимі ...
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Корупійне лайно вирішує долі людей,нари плачуть за ьтакими суддями .
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