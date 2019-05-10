В Україні можуть з'явитися шість нових державних свят

Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам.



Про це повідомляє



Серед свят, яким можуть надати державний статус - Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.



“Кабінету міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт”, - ідеться в документі.



Зазначається, що така пропозиція подається “з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українидоручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам.Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на відповідний указ № 303/2020 опублікований на сайті глави держави.Серед свят, яким можуть надати державний статус - Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.“Кабінету міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт”, - ідеться в документі.Зазначається, що така пропозиція подається “з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного”.

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