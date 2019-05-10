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В Україні можуть з'явитися шість нових державних свят

В Україні можуть з'явитися шість нових державних свят
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на відповідний указ № 303/2020 опублікований на сайті глави держави.

Серед свят, яким можуть надати державний статус - Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

“Кабінету міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт”, - ідеться в документі.

Зазначається, що така пропозиція подається “з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного”.

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Теги: свята, вихідні
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