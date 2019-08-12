Музей Майдану проведе у серпні безкоштовні пішохідні екскурсії





Про це музей інформує на своїй сторінці у Facebook, пише



"Маршрут стартуватиме з однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок, де нині розміщено Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану. Відвідувачі побачать із середини відновлений Будинок профспілок, який свого часу мало не перетворили на приміщення для приватних розважальних закладів. Тут можна ознайомитися з експозицією "Назустріч свободі", в якій зібрали найцікавіші артефакти часів Майдану", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що далі екскурсійний маршрут включає огляд виставкового проєкту "Століття нескорених" біля стели на Майдані. Тут розповідається про історію легіону УСС, добу УНР, Холодний Яр, УПА, повстанців у таборах ГУЛАГу, дисидентів, Революцію на граніті, Помаранчеву Революцію, Революцію Гідності.



Звичайно ж, екскурсія пройде алеєю Героїв Небесної Сотні, де відбувалися найгарячіші події Революції Гідності і де можна побачити ліхтарний стовп, на якому збереглися кульові отвори від пострілів під час подій 18–20 лютого 2014 року.



"Музей Майдану врятував цей артефакт від демонтажу внаслідок пошкоджень під час ДТП на алеї", - підкреслили у музеї.



Далі учасники екскурсії у супроводі гіда завітають до виставкового простору просто неба "М³: Майдан. Меморіал. Музей" ("Куб") на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності. Там можна оглянути виставку, присвячену подіям трьох українських революцій і створенню Меморіалу Небесної Сотні та Музею Революції Гідності.



Тривалість пішохідної екскурсії – 60 хвилин. До екскурсії безкоштовно може приєднатися кожен бажаючий, але за попередньою реєстрацією, оскільки з огляду на карантин кількість осіб у групі обмежена.



Екскурсій буде чимало - по три кожного тижня, тому всі бажаючі зможуть потрапити на них. Початок екскурсій о 13.00 - 5, 12, 19, 26 серпня і о 18.00 - 4, 6, 11, 13,18, 20, 25, 27 серпня.



При потребі можна замовити екскурсію англійською, французькою або польською мовами, зазначають організатори.



Також в музеї нагадали, що на екскурсії потрібно бути у захисній масці і тримати дистанцію у 1,5 метра.

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