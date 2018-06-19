вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку позбавили волі за несплату аліментів

Волинянку позбавили волі за несплату аліментів
На Волині злісну неплатницю аліментів на утримання дитини засудили до позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Конкурент.

Уродженка села Хопнів Ківерцівського району Волинської області досі була засуджена на 2 років умовно за вчинену крадіжку.

Будучи працездатною жінка злісно ухилялася від сплати встановлених рішенням Ківерцівського районного суду Волинської області від 19.07.2017 року коштів (аліментів) на утримання малолітньої дитини. Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості склала 32 тисяч 768 гривень, що сукупно становить суму виплат більше як за три місяці.

Обвинувачена свою вину визнала. Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді арешту на 3 місяців. Однак, зважаючи на те, що у неї була попередня судимість та невідбуте покарання, то жінку покарають у виді позбавлення волі строком на три роки та один місяць.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, суд, Хопнів, аліменти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні Волинь накриють грози та дощі
Сьогодні, 12:13
Волинянку позбавили волі за несплату аліментів
Сьогодні, 12:12
Без посилення карантину: Луцькрада не хоче зупиняти транспорт і закривати заклади
Сьогодні, 11:36
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 серпня
Сьогодні, 11:04
Працював снайпер: «полтавського терориста» ліквідували
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+ «Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
19 червень, 2018, 16:40
Через підпал сухої трави на Волині згорів понад гектар лісу Через підпал сухої трави на Волині згорів понад гектар лісу
24 липень, 16:43
Судитимуть уродженця Волині, який 20 років тому вбив людину, прив'язавши до дерева Судитимуть уродженця Волині, який 20 років тому вбив людину, прив'язавши до дерева
22 липень, 15:39
Вбивцям Каті Литкіної відмовили у апеляції, вони відправляться у в'язницю. ФОТО Вбивцям Каті Литкіної відмовили у апеляції, вони відправляться у в'язницю. ФОТО
20 липень, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні Волинь накриють грози та дощі
Сьогодні, 12:13
 0
Волинянку позбавили волі за несплату аліментів
Сьогодні, 12:12
 0
Без посилення карантину: Луцькрада не хоче зупиняти транспорт і закривати заклади
Сьогодні, 11:36
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 1 серпня
Сьогодні, 11:04
 0
Працював снайпер: «полтавського терориста» ліквідували
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8