Волинянку позбавили волі за несплату аліментів
Сьогодні, 12:12
На Волині злісну неплатницю аліментів на утримання дитини засудили до позбавлення волі.
Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Конкурент.
Уродженка села Хопнів Ківерцівського району Волинської області досі була засуджена на 2 років умовно за вчинену крадіжку.
Будучи працездатною жінка злісно ухилялася від сплати встановлених рішенням Ківерцівського районного суду Волинської області від 19.07.2017 року коштів (аліментів) на утримання малолітньої дитини. Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості склала 32 тисяч 768 гривень, що сукупно становить суму виплат більше як за три місяці.
Обвинувачена свою вину визнала. Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді арешту на 3 місяців. Однак, зважаючи на те, що у неї була попередня судимість та невідбуте покарання, то жінку покарають у виді позбавлення волі строком на три роки та один місяць.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.
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Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Конкурент.
Уродженка села Хопнів Ківерцівського району Волинської області досі була засуджена на 2 років умовно за вчинену крадіжку.
Будучи працездатною жінка злісно ухилялася від сплати встановлених рішенням Ківерцівського районного суду Волинської області від 19.07.2017 року коштів (аліментів) на утримання малолітньої дитини. Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості склала 32 тисяч 768 гривень, що сукупно становить суму виплат більше як за три місяці.
Обвинувачена свою вину визнала. Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді арешту на 3 місяців. Однак, зважаючи на те, що у неї була попередня судимість та невідбуте покарання, то жінку покарають у виді позбавлення волі строком на три роки та один місяць.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.
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