Волинянку позбавили волі за несплату аліментів

На Волині злісну неплатницю аліментів на утримання дитини засудили до позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Конкурент.Уродженка села Хопнів Ківерцівського району Волинської області досі була засуджена на 2 років умовно за вчинену крадіжку.Будучи працездатною жінка злісно ухилялася від сплати встановлених рішенням Ківерцівського районного суду Волинської області від 19.07.2017 року коштів (аліментів) на утримання малолітньої дитини. Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості склала 32 тисяч 768 гривень, що сукупно становить суму виплат більше як за три місяці.Обвинувачена свою вину визнала. Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді арешту на 3 місяців. Однак, зважаючи на те, що у неї була попередня судимість та невідбуте покарання, то жінку покарають у виді позбавлення волі строком на три роки та один місяць.Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.