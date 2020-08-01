Ляшко пояснив, чому Луцьк не потрапив до «зеленої» зони
Сьогодні, 17:07
Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому окремі міста не потрапили до "зеленої" зони епіднебезпеки.
Про це Віктор Ляшко говорив на брифінгу 1 серпня, - пише "Українська правда".
Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Згідно поділу, обласний центр Волині місто Луцьк потрапило до "червоної" зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони.
За словами міністра, у "зелену" зону епідемічної небезпеки потрапили ті міста, де протягом 5 днів поспіль "коронавірусні" показники не перевищували прийняті норми.
Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня
Ляшко відповів, що зелена, жовта, помаранчева чи червона зони визначаються за 4 національними показниками, які обраховуються за 5 днів поспіль.
На запитання журналістів про те, чому більшість України 31 липня віднесли до "зеленої" зони – тобто найбільш безпечної щодо поширення COVID-10. За словами журналістів Київ, хоча столиця останнім часом – у лідерах за приростом нових хворих, як і Львівська область: "Тому Київ сьогодні – у зеленій зоні, бо немає перевищення 5 днів поспіль".
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Про це Віктор Ляшко говорив на брифінгу 1 серпня, - пише "Українська правда".
Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Згідно поділу, обласний центр Волині місто Луцьк потрапило до "червоної" зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони.
За словами міністра, у "зелену" зону епідемічної небезпеки потрапили ті міста, де протягом 5 днів поспіль "коронавірусні" показники не перевищували прийняті норми.
Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня
Ляшко відповів, що зелена, жовта, помаранчева чи червона зони визначаються за 4 національними показниками, які обраховуються за 5 днів поспіль.
На запитання журналістів про те, чому більшість України 31 липня віднесли до "зеленої" зони – тобто найбільш безпечної щодо поширення COVID-10. За словами журналістів Київ, хоча столиця останнім часом – у лідерах за приростом нових хворих, як і Львівська область: "Тому Київ сьогодні – у зеленій зоні, бо немає перевищення 5 днів поспіль".
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