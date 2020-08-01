вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ляшко пояснив, чому Луцьк не потрапив до «зеленої» зони

Ляшко пояснив, чому Луцьк не потрапив до «зеленої» зони
Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому окремі міста не потрапили до "зеленої" зони епіднебезпеки.

Про це Віктор Ляшко говорив на брифінгу 1 серпня, - пише "Українська правда".

Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Згідно поділу, обласний центр Волині місто Луцьк потрапило до "червоної" зони, де ситуація із поширенням коронавірусної інфекції є найгірша. До помаранчевої зони увійшли Луцький і Любешівський райони. Жовта зона - місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони.

За словами міністра, у "зелену" зону епідемічної небезпеки потрапили ті міста, де протягом 5 днів поспіль "коронавірусні" показники не перевищували прийняті норми.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня

Ляшко відповів, що зелена, жовта, помаранчева чи червона зони визначаються за 4 національними показниками, які обраховуються за 5 днів поспіль.

На запитання журналістів про те, чому більшість України 31 липня віднесли до "зеленої" зони – тобто найбільш безпечної щодо поширення COVID-10. За словами журналістів Київ, хоча столиця останнім часом – у лідерах за приростом нових хворих, як і Львівська область: "Тому Київ сьогодні – у зеленій зоні, бо немає перевищення 5 днів поспіль".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті шахтарів на Волині висадили сто тисяч квітів
Сьогодні, 18:15
Гравці «Волині» - серед кращих футболістів туру
Сьогодні, 17:35
Ляшко пояснив, чому Луцьк не потрапив до «зеленої» зони
Сьогодні, 17:07
Відомі тревел-блогери проінспектували Шацькі озера. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
Боулінг-клуб StrikeCity готовий приймати відвідувачів*
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня
28 липень, 09:54
На Волині у лікарнях другої хвилі меншає пацієнтів з COVID-19 На Волині у лікарнях другої хвилі меншає пацієнтів з COVID-19
24 липень, 17:10
На Волині розглянуть питання відновлення міжобласних перевезень На Волині розглянуть питання відновлення міжобласних перевезень
14 липень, 13:46
В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19 В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19
12 липень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті обдарована молодь отримає стипендії від міськради
Сьогодні, 18:33
 0
У місті шахтарів на Волині висадили сто тисяч квітів
Сьогодні, 18:15
 0
Гравці «Волині» - серед кращих футболістів туру
Сьогодні, 17:35
 0
Ляшко пояснив, чому Луцьк не потрапив до «зеленої» зони
Сьогодні, 17:07
 0
Відомі тревел-блогери проінспектували Шацькі озера. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
 0
Медіа
відео
1/8