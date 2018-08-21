У Луцьку започаткували водні екскурсії на катері річкою Стир. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Охочих було значно більше, розповіла організаторка Яна Романюк, але покатати усіх не змогли через обмежену кількість сидінь на борту судна та карантинні обмеження.



"Хочемо зосередити увагу на дозвіллі якісному, змістовному, тому що, слухаючи екскурсію, наші учасники багато цікавого дізнаються про наше місто і про те, що воно колись було у воді. Навколо Замку була вода. І будуть про це знати більше", - каже Яна Романюк.



Місце старту екскурсії вибрали одразу, каже екскурсовод Дмитро Безвербний: пристань біля будинку луцького архітектора Миколи Голованя. Це місце - облаштоване.



Дмитро Гузачов та Неля Головіна - подружжя. Розповідають, що зацікавились мандрівкою відразу, коли почули про неї.



"Ми колись катались разом на байдарках з Боратина сюди до Луцька. І мені дуже сподобалось, бо сприйняття міста з води зовсім інакше, ніж з суші", - каже пожружжя.



У рамках проєкту "А давайте підемо" молодіжний центр вже планує наступні екскурсії. Охочих пізнати історичний Луцьк запрошують на сторінку для попередньої реєстрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках молодіжної ініціативи "А давайте підемо" лучан катали на катері річкою Стир. Екскурсію організував луцький молодіжний центр. Учасниками водної подорожі стали 12 молодих людей.Про це йдеться в сюжеті "Суспільного" Охочих було значно більше, розповіла організаторка, але покатати усіх не змогли через обмежену кількість сидінь на борту судна та карантинні обмеження."Хочемо зосередити увагу на дозвіллі якісному, змістовному, тому що, слухаючи екскурсію, наші учасники багато цікавого дізнаються про наше місто і про те, що воно колись було у воді. Навколо Замку була вода. І будуть про це знати більше", - каже Яна Романюк.Місце старту екскурсії вибрали одразу, каже екскурсовод: пристань біля будинку луцького архітектораЦе місце - облаштоване.та- подружжя. Розповідають, що зацікавились мандрівкою відразу, коли почули про неї."Ми колись катались разом на байдарках з Боратина сюди до Луцька. І мені дуже сподобалось, бо сприйняття міста з води зовсім інакше, ніж з суші", - каже пожружжя.У рамках проєкту "А давайте підемо" молодіжний центр вже планує наступні екскурсії. Охочих пізнати історичний Луцьк запрошують на сторінку для попередньої реєстрації.

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