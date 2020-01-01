В Україні обіцяють підняти зарплату лікарям і водіям «швидкої»: хто і скільки отримає
Сьогодні, 19:30
З 1 вересня заплановане збільшення зарплат медичним працівникам, у тому числі й працівникам екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 2 серпня, інформує відомство.
Як зазначив урядовець, на наступний рік запланували встановлення справедливої заробітної плати для працівників ЕМД. Згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тисяч гривень, диспетчера — 12-13 тисяч, фельдшера — 14-16 тисяч, лікаря — 20-22 тисячі гривень.
Крім цього, додав Степанов, необхідно якнайшвидше покращити матеріальну базу галузі, оновити карети швидкої допомоги. На сьогодні це близько 1800 автомобілів, яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансі станцій ЕМД. Тож у цьому році МОЗ планує закупити до 400 автомобілів, ще 1400 будуть придбані у наступні 2 роки.
До слова, у цій галузі працює близько 40 тисяч медпрацівників.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 2 серпня, інформує відомство.
Як зазначив урядовець, на наступний рік запланували встановлення справедливої заробітної плати для працівників ЕМД. Згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тисяч гривень, диспетчера — 12-13 тисяч, фельдшера — 14-16 тисяч, лікаря — 20-22 тисячі гривень.
Крім цього, додав Степанов, необхідно якнайшвидше покращити матеріальну базу галузі, оновити карети швидкої допомоги. На сьогодні це близько 1800 автомобілів, яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансі станцій ЕМД. Тож у цьому році МОЗ планує закупити до 400 автомобілів, ще 1400 будуть придбані у наступні 2 роки.
До слова, у цій галузі працює близько 40 тисяч медпрацівників.
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