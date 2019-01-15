вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На озері Світязь рибпатрульні знайшли «нічийні» браконьєрські сітки

На озері Світязь рибпатрульні знайшли «нічийні» браконьєрські сітки
На Волині у період з 27 липня по 3 серпня рибпатрульні спіймали чимало браконьєрів, які ловили рибу сітками.

Для прикладу, 30 липня, на озері Світязь поблизу села Пульмо Шацького району вилучили 8 сіток загальною довжиною 400 метрів. У сітках було 25 канадських сомиків, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.

Того ж дня на озері Оріхівське поблизу села Оріхове Ратнівського району місцевий житель ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою.

На нього склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонене знаряддя вилучили.

Пізніше на водному об’єкті, що з’єднаний з озером Оріхівське викрили жителя села Межисить Ратнівського району, який порушував правила рибальства. На особу оформлено протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП, протокол за ст. 188-5 КУпАП (порушник відмовлявся назвати справжнє прізвище) та наклали відповідні штрафні санкції.

А 2-го серпня близько 19 години викрито чоловіка, який ловив рибу сітками. Інцидент стався на річці Західний Буг поблизу села Литовеж Іваничівського району. На нього теж склали адміністративний протокол.

На озері Світязь рибпатрульні знайшли «нічийні» браконьєрські сітки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рибпатрульні, браконьєрів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці, які повертаються з Польщі, мають пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію
Сьогодні, 17:05
Кандидат на міського голову Нововолинська Борис Карпус розповів про себе
Сьогодні, 16:40
На озері Світязь рибпатрульні знайшли «нічийні» браконьєрські сітки
Сьогодні, 16:35
Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Польщі п'яний українець з ножем розгулював пляжем і чіплявся до відпочивальників
Сьогодні, 15:46
Схожі новини
На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО На території волинського заказника браконьєри ловили рибу сіткою з човна. ФОТО
02 серпень, 20:41
На Волині зловили чоловіка, який ловив рибу у заборонених місцях На Волині зловили чоловіка, який ловив рибу у заборонених місцях
15 січень, 2019, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким був Воротнів понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:31
 0
За ввезення із ЄС нарковмісних таблеток судитимуть двох чоловіків, серед яких – волинянин
Сьогодні, 17:27
 0
Українці, які повертаються з Польщі, мають пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію
Сьогодні, 17:05
 0
Кандидат на міського голову Нововолинська Борис Карпус розповів про себе
Сьогодні, 16:40
 0
На озері Світязь рибпатрульні знайшли «нічийні» браконьєрські сітки
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8