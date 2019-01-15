На озері Світязь рибпатрульні знайшли «нічийні» браконьєрські сітки
Сьогодні, 16:35
На Волині у період з 27 липня по 3 серпня рибпатрульні спіймали чимало браконьєрів, які ловили рибу сітками.
Для прикладу, 30 липня, на озері Світязь поблизу села Пульмо Шацького району вилучили 8 сіток загальною довжиною 400 метрів. У сітках було 25 канадських сомиків, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.
Того ж дня на озері Оріхівське поблизу села Оріхове Ратнівського району місцевий житель ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою.
На нього склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонене знаряддя вилучили.
Пізніше на водному об’єкті, що з’єднаний з озером Оріхівське викрили жителя села Межисить Ратнівського району, який порушував правила рибальства. На особу оформлено протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП, протокол за ст. 188-5 КУпАП (порушник відмовлявся назвати справжнє прізвище) та наклали відповідні штрафні санкції.
А 2-го серпня близько 19 години викрито чоловіка, який ловив рибу сітками. Інцидент стався на річці Західний Буг поблизу села Литовеж Іваничівського району. На нього теж склали адміністративний протокол.
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Для прикладу, 30 липня, на озері Світязь поблизу села Пульмо Шацького району вилучили 8 сіток загальною довжиною 400 метрів. У сітках було 25 канадських сомиків, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.
Того ж дня на озері Оріхівське поблизу села Оріхове Ратнівського району місцевий житель ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою.
На нього склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонене знаряддя вилучили.
Пізніше на водному об’єкті, що з’єднаний з озером Оріхівське викрили жителя села Межисить Ратнівського району, який порушував правила рибальства. На особу оформлено протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП, протокол за ст. 188-5 КУпАП (порушник відмовлявся назвати справжнє прізвище) та наклали відповідні штрафні санкції.
А 2-го серпня близько 19 години викрито чоловіка, який ловив рибу сітками. Інцидент стався на річці Західний Буг поблизу села Литовеж Іваничівського району. На нього теж склали адміністративний протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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