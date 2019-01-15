На озері Світязь рибпатрульні знайшли «нічийні» браконьєрські сітки

На Волині у період з 27 липня по 3 серпня рибпатрульні спіймали чимало браконьєрів, які ловили рибу сітками.Для прикладу, 30 липня, на озері Світязь поблизу села Пульмо Шацького району вилучили 8 сіток загальною довжиною 400 метрів. У сітках було 25 канадських сомиків, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.Того ж дня на озері Оріхівське поблизу села Оріхове Ратнівського району місцевий житель ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою.На нього склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонене знаряддя вилучили.Пізніше на водному об’єкті, що з’єднаний з озером Оріхівське викрили жителя села Межисить Ратнівського району, який порушував правила рибальства. На особу оформлено протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП, протокол за ст. 188-5 КУпАП (порушник відмовлявся назвати справжнє прізвище) та наклали відповідні штрафні санкції.А 2-го серпня близько 19 години викрито чоловіка, який ловив рибу сітками. Інцидент стався на річці Західний Буг поблизу села Литовеж Іваничівського району. На нього теж склали адміністративний протокол.